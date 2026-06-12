Se decide soarta Ucrainei? Ambasadorii Franţei, Germaniei şi Marii Britanii, reuniune la MAE de la Moscova

Ambasadorii Franţei, Germaniei şi Marii Britanii s-au prezentat joi la o întâlnire la Ministerul de Externe al Rusiei, a anunţat ministerul într-un comunicat, în care nu se precizează motivul şi nici alte detalii, notează Agerpres.

MAE rus a publicat o înregistrare video în care se vede cum cei trei diplomaţi sosesc şi intră în clădirea din centrul Moscovei.

Liderii Franţei, Germaniei şi Marii Britanii – care conduc o alianţă informală de securitate denumită E3, una dintre principalele surse de sprijin internaţional ale Ucrainei – s-au întâlnit duminica trecută la Londra cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, unde şi-au exprimat sprijinul faţă de apelul acestuia la un armistiţiu.

La întâlnirea de la Downing Street, cei patru au convenit că linia de contact actuală între forţele ruse şi ucrainene ar trebui să fie punctul de plecare pentru discuţii; că Ucraina ar trebui să beneficieze de garanţii de securitate cu caracter juridic obligatoriu, inclusiv desfăşurarea unei forţe multinaţionale; şi că activele financiare ruseşti îngheţate vor rămâne imobilizate până când Rusia va plăti despăgubiri Ucrainei pentru pagubele provocate de război.

Preşedintele rus Vladimir Putin şi-a menţinut poziţia intransigentă faţă de război, dar a sugerat, de asemenea, săptămâna trecută că propunerile preşedintelui american Donald Trump pentru pace ar putea ajuta la încetarea luptelor.