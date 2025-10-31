Zeci de camioane cu fructe, blocate zile întregi la frontiera Leuşeni

Alexandr Slusari se arată rezolvat după ce mai mulți șoferi de camioane i s-au plâns că sunt nevoiți să stea câte 2 zile în rând la vama Leușeni, pentru a ieși din țară. „Am înțeles că autoritățile abilitate sunt demult la curent cu problema respectivă, însă probabil perioada electorală și post-electorală este considerată la ei ca un fel de пересменка, cănd responsabilitate este una limitată și nimeni nimic nu controlează”, a menționat Alexandr Slusari. La rândul său, responsabilii din cadrul Serviciului Vamal, au declarat că problema a fos cauzată de sistemul utilizat de operatorul economic pentru înregistrarea garanției aferente tranzitului.

„Aceste poze am primit azi dimineață de la unii exportatori de fructe, care sunt în disperare. Vama Leușeni, zeci de camioane stau în rănd. Chiar și noaptea trec maximum 8. În medie e nevoie de 2 zile pentru fiecare camion pentru a trece vama. Oameni, care mi-au transmis foto, zic că lucrează un singur vameș pe 2 culoare. Pe general și special.

Vă amintesc că 3 ani în urmă a fost convenit cu exportatorii produselor perisabile că pentru transportarea acestor produse la vama va funcționa un culoar special verde. Iată că din 10 septembrie 2025 ceva s-a schimbat și transportarea fructelor s-a transformat într-un calvar pentru exportatorii noștrii.

Am înțeles că autoritățile abilitate sunt demult la curent cu problema respectivă, însă probabil perioada electorală și post-electorală este considerată la ei ca un fel de „пересменка”, cănd responsabilitate este una limitată și nimeni nimic nu controlează”, a scris Alexandr Slusari.