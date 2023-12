Se profilează o înfrângere importantă pentru Ucraina

Ucraina anunţă marţi că armata rusă se află în ”superioritate” ca armament şi efective în jurul Kupiansk (nord-est) şi estimează că situaţia este ”complicată”, relatează AFP, potrivit news.ro.

Kupiansk a fost un oraş ocupat de ruşi în primele zile ale invaziei Ucrainei la 24 februarie 2022.

În septembrie, oraşul şi regiunea Harkov, în care se află, au fost eliberate în urma unei ofensive ucrainene-surpriză.

Confruntări armate feroce au loc de atunci, iar forţele ruse, în urma unei contrafensive estivale ucrainene eşuate, se află în ofensivă, din vară, la Kupiansk.

”Situaţia este complicată”, estimează marţi comandantul Forţelor Terestre ucrainene, Oleksandr Sîrski.

”Trebuie să ne batem în timp ce inamicul este în superioritate atât ca armament, cât şi efective”, scrie el pe Telegram.

Însă el dă asigurări că oamenii săi rezistă cu bine.

Ucraina le cere aliaţilor săi armament şi muniţie suplimentare, însă susţinerea Occidentului dă semne de încetinire, din cauza unor tensiuni interne în Statele Unite şi în interiorul Uniunii Europene (UE).

Ministerul rus al Apărării a anunţat, la rândul său, că a respins opt atacuri ucrainene în jurul Kupianskului.

El anunţă că militarii ruşi şi-au sporit presiunile în jurul oraşului Bahmut, cucerit de Moscova cu preţul unei bătălii sângeroase în vară.

Institute for the Study of War (ISW), un centru de reflecţie cu sediul în Statele Unite, estimează că forţele ucrainene sunt obligate să ”raţionalizeze” muniţia.

În paralel, Kievul anunţă că a doborât două drone ruseşti într-o regiune din vestul Ucrainei, iar Moscova a anunţat că a distrus patru drone deasupra regiunilor ruse Briansk şi Kaluga.