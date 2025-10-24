Seceta a compromis 33 000 ha de culturi agricole. Cele mai afectate sunt regiunile de sud ale Republicii Moldova

Circa 16 mii de hectare de floarea-soarelui și 17 mii de hectare de porumb au fost afectate de secetă în mai multe raioane, potrivit datelor prezentate de ministrul în exercițiu al Agriculturii, Ludmila Catlabuga. Cele mai afectate sunt raioanele Căușeni, Ștefan Vodă, Cahul și Anenii Noi, unde seceta a compromis parțial sau total recoltele.

„Per general pe țară avem un an agricol bun. Sunt localități și zone unde a fost secetos și o parte din terenuri au fost afectate. Am colectat actele de constatare”, a comunicat Catlabuga, adăugând că actele de constatare includ suprafețe afectate din alte zone ale țării, nu doar din cele patru raioane menționate.

Potrivit acesteia, în prezent, ministerul discută cu agricultorii, pentru a identifica soluții de compensare a pierderilor.

„Urmează să vedem cum va derula procesul în Parlament. Avem nevoie de o rectificare la buget pentru a putea interveni”, a menționat ministrul în exercițiu.