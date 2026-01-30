Ședință secretă cu primarii la Guvern. Edilii au confirmat, Executivul a negat

Mai mulți primari din nordul Republicii Moldova participă astăzi, 30 ianuarie, la o ședință organizată la Guvern despre dezvoltarea orașelor din Republica Moldova, începând cu ora 13:00. Guvernul, însă, neagă existența unei ședințe.

Informația a fost confirmată pentru NordNews de către șase primari din nordul țării. „Am fost invitați la consultări. Urmează să discutăm despre reforma administrației publice locale, dar și despre alte probleme care țin de activitatea primăriilor”, a declarat Adrian Belei, primarul orașului Cupcini, raionul Edineț, la telefon.

„Vom discuta despre dezvoltarea orașului împreună cu domnul Bolea. Printre invitați mai este și primarul de Bălți, Petkov”, a declarat Constantin Cojocari, primarul de Edineț.

„Da, va participa Vladimir Bolea, viceprim-ministru, Denis Lungu, Viorel Furdui, președintele CALM, dar Denis Lungul, secretar de stat”, a confirmat Arcadie Covaliov, primarul orașului Sângerei.

Serviciul de presă al Guvernului, contactat de jurnaliștii NordNews, a declarat că pe ordinea de zi nu este planificată o astfel de ședință.Jurnaliștii NordNews au contactat-o și pe purtătoarea de cuvânt a vicepremierului Vladimir Bolea, Veronica Tocarciuc, însă aceasta nu a răspuns la apel.