Șefa Centrului științific din Găgăuzia a fost reținută

Șefa Centrului de Cercetări Științifice „Maria Marunevici” din Găgăuzia, Irina Constantinova, a fost reținută. Despre aceasta a declarat astăzi dimineață adjunctul bașcanului, Ilia Uzun.

n cadrul unui briefing de presă, Uzun a declarat că „Comitetul Executiv al autonomiei găgăuze consideră reținerea conducătoarei Irina Constantinova o încercare brutală și nerușinată de a o intimida în calitate de lider”.

Ilia Uzun și Victor Petrov au calificat reținerea șefei Centrului de Cercetare Științifică drept o „încercare motivată politic de a intimida nu doar pe Constantinova însăși, ci și întreaga conducere a regiunii”.

Potrivit acestora, „presiunea” din partea autorităților centrale este îndreptată spre „suprimarea disidenței și dorința de a forța Găgăuzia să renunțe la criticile la adresa partidului de guvernământ”. În același timp, Uzun și Petrov nu au precizat motivul reținerii. Organele de drept deocamdată nu au comentat acest caz.

În cadrul briefingului de presă, Uzun și Petrov au amintit de sentința în privința Evgheniei Guțul, care a fost condamnată la șapte ani de închisoare, și, de asemenea, s-au plâns încă o dată că împotriva lor au fost impuse sancțiuni internaționale. Ambii adjuncți ai Guțul au susținut din nou că nu există motive pentru acestea și că nu au vreo legătură cu Kremlinul. Reprezentanții Comitetului Executiv au făcut apel către OSCE, Consiliul Europei și comunitatea diplomatică să acorde atenție situației din regiune și să „condamne arbitrarul”.

Până acum, Irina Constantinova nu a fost implicată în vreun dosar sau proces, însă a fost alături de Evghenia Guțul încă de la începutul mandatului acesteia. În ultimele luni, Constantinova a participat la mitinguri în sprijinul bașcanei, la care s-a cerut eliberarea ei.