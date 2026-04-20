Cod Galben de instabilitate atmosferică în unele zone ale țării

Timpul.md 20 aprilie 2026
Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) a emis astăzi un Cod Galben de instabilitate atmosferică, valabil în intervalul orelor 15:00 – 21:00.

Meteorologii avertizează că în zonele vizate, se prevăd descărcări electrice cu ploi de scurtă durată, izolat averse puternice (15–25 l/m²) cu grindină și vijelie în rafale de până la 15–20 m/s.

Pentru a evita eventuale incidente, Primăria municipiului Chișinău îndeamnă cetățenii să utilizeze transportul public, în defavoarea mașinilor personale, șoferii să nu parcheze pe marginea străzilor, pe trotuare și sub copaci, pentru a evita aglomerarea traficului și a permite, în caz de necesitate, utilajelor specializate să intervină în timp util.

Municipalitatea a menționat că regiile din cadrul gospodăriei drumurilor și cele locativ-comunale sunt pregătite pentru a interveni. 

În caz de înregistrare a situațiilor problematice în contextul condițiilor meteo, cetățenii sunt îndemnați să apeleze Dispeceratul Central Municipal, tel. (022) 22-22-67, (022) 22-26-04.

Recomandări pentru cetățeni

În timpul furtunii:

  • evită deplasările în aer liber, mai ales în zone deschise
  • nu te adăposti sub copaci sau lângă stâlpi electrici
  • caută adăpost într-o clădire sau mașină 

Acasă:

  • închide ferestrele și ușile
  • deconectează aparatele electrice
  • fixează obiectele de pe balcon sau din curte

În trafic:

  • redu viteza și păstrează distanța
  • evită parcarea sub copaci sau panouri

Important:

  • nu atinge cabluri electrice căzute
  • nu traversa zone inundate, chiar dacă apa pare mică 

Zone vizate: Conform hărții oficiale emise de Serviciul Hidrometeorologic de Stat.

Timpul.md 20 aprilie 2026
