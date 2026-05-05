Rusia a anunţat un armistiţiu unilateral în luptele cu Ucraina pe 8 şi 9 mai, când marchează ziua victoriei sovietice asupra Germaniei naziste

Ministerul Apărării din Rusia a anunţat luni un armistiţiu unilateral în luptele cu Ucraina pe 8 şi 9 mai în contextul marcării, sâmbătă, a victoriei sovietice asupra Germaniei naziste din 1945, informează agenţiile internaţionale de presă, transmite Agerpres.

„În conformitate cu o decizie a Comandantului Suprem al forţelor armate ale Federaţiei Ruse, (preşedintele) Vladimir Putin, a fost declarat un armistiţiu în perioada 8-9 mai 2026”, a anunţat ministerul într-un mesaj postat pe MAX, o aplicaţie de mesagerie susţinută de stat.

Conform anunţului, Rusia se aşteaptă ca Ucraina să îi urmeze exemplul şi să respecte încetarea ostilităţilor vineri şi sâmbătă, ziua în care va avea loc o paradă militară în Piaţa Roşie din Moscova.