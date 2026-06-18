Șeful IGP: În 2026, moldovenii au pierdut 157 de milioane de lei din cauza escrocilor

Potrivit șefului Inspectoratului General al Poliției, Viorel Cernăuțeanu, escrocheriile online și telefonice continuă să facă victime în Republica Moldova. În primele cinci luni ale anului 2026, prejudiciile cauzate de aceste infracțiuni au depășit 157 de milioane de lei, echivalentul a circa 7,7 milioane de euro.

În cadrul unei emisiuni, Cernăuțeanu a precizat că suma reală ar putea fi mult mai mare, deoarece multe cazuri nu sunt raportate imediat sau ajung în atenția autorităților cu întârziere.

„Prejudiciul este de 157 de milioane în primele cinci luni ale anului curent, dar noi trebuie să fim realiști. Nu este suma exactă. Noi înțelegem că au fost sume destul de impunătoare și mult mai devreme, dar se raportează acum”, a declarat șeful IGP.

Potrivit acestuia, unul dintre motivele pentru care victimele nu sesizează poliția este rușinea de a recunoaște că au fost înșelate.

De asemenea, multe persoane rămân convinse că au procedat corect chiar și după ce au transferat bani escrocilor.

„Escrocii sunt atât de convingători în raport cu victimele încât acestea sunt atât de credule. Din păcate, oamenii cred până în ultimul moment că ceea ce au făcut este bine”, a explicat Viorel Cernăuțeanu.

Datele Poliției arată că, de la începutul anului, au fost înregistrate peste 1.500 de denunțuri privind fraudele online și telefonice. În prezent, sunt în gestiune aproape 800 de cauze penale, iar numărul acestora este așteptat să crească pe măsură ce vor fi examinate și alte materiale acumulate.

Doar în ultimele 24 de ore, oamenii legii au înregistrat 15 sesizări privind fraude telefonice. Nouă dintre acestea s-au soldat cu pierderi financiare, prejudiciul total depășind un milion de lei.

Amploarea fenomenului a fost discutată și în cadrul audierilor publice organizate recent în Parlament de Comisia pentru securitate națională, apărare și ordine publică.

Potrivit datelor prezentate, prejudiciile provocate de escrocherii au crescut de la 40 de milioane de lei în 2023 la peste 272 de milioane de lei în 2025.

Inspectoratul General al Poliției precizează că cele mai frecvente scheme vizează investițiile false și fraudele legate de servicii de telefonie. Chișinăul rămâne principalul focar al acestor infracțiuni, iar printre cele mai afectate categorii se numără femeile și persoanele în vârstă.

Autoritățile examinează în prezent mai multe măsuri pentru combaterea fenomenului, inclusiv verificarea identității la procurarea cartelelor PrePay și blocarea apelurilor frauduloase provenite din afara țării.