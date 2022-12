Șeful SIS de la Chișinău: Rusia plănuiește să invadeze Republica Moldova. Reacția lui Aurescu

Federaţia Rusă ar avea în plan să invadeze şi Republica Moldova la începutul anului 2023, iar punerea în aplicare a scenariului depinde de evoluţiile războiului din Ucraina, a declarat luni directorul Serviciului de Informaţii şi Securitate (SIS) din Moldova, Alexandru Musteață, într-un interviu pentru TVR Moldova.

Potrivit oficialului, sunt analizate mai multe scenarii prin care Moscova ar încerca inclusiv o invazie terestră prin nordul Ucrainei, către Republica Moldova.

„Întrebarea nu este dacă Federaţia Rusă va face o nouă ofensivă spre teritoriul Republicii Moldova, dar când se va întâmpla acest lucru: fie la începutul anului, ianuarie, februarie, fie mai târziu, martie, aprilie. Dar, din informaţia pe care o deţinem noi, Federaţia Rusă intenţionează să meargă mai departe. Având scopul de a crea o joncțiune cu regiunea transnistreană, care este teritoriul Republicii Moldova, şi atunci cu o claritate putem spune că da, ei au intenţia să ajungă aici, să se conecteze. Ce va urma ulterior, intenţiile lor în raport cu Chişinăul, putem discuta, dar asta este un risc real şi foarte înalt”, a spus Musteață.

Șeful Serviciului de Informații și Securitate a mai adăugat că cel mai mare depozit de muniţii din Europa, cel de la Cobasna, în regiunea transnistreană, este securizat de ruşi, la capacitate maximă. Una dintre ipoteze este utilizarea acestor muniţii într-o posibilă confruntare militară.

Ulterior declarațiilor lui Musteață, SIS. a transmis un comunicat în care a nuanțat afirmațiile acestuia.

„În contextul declarațiilor dl Alexandru Musteața, director SIS, pentru TVR Moldova referitor la principalele riscuri la adresa securității naționale, în cadrul cărora s-a făcut referire și la analiza mai multor scenarii prin care Federația Rusă ar încerca inclusiv o invazie terestră prin nordul Ucrainei, către Republica Moldova, precizăm că directorul SIS a menționat că obiectivul Federației Ruse de a crea un coridor terestru până în regiunea transnistriană este unul valabil și azi, iar o nouă ofensivă a Federației Ruse spre această direcție ar putea avea loc în 2023. De asemenea, punerea în aplicare a acestora depinde de evoluțiile războiului din Ucraina”, se precizează în comunicatul de presă.

Bogdan Aurescu: Nu cred în astfel de construcții care să pună în pericol Republica Moldova

Ministrul român de Externe, Bogdan Aurescu, a spus că nu deține informații privind un eventual atac al Rusiei împotriva Republicii Moldova, conform deschide.md.

„Războiul pe care Rusia îl duce în statul vecin este unul care nu are succes. Vedem Rusia în ofensivă, vedem Ucraina într-o poziție destul de bună. Nu cred în astfel de construcții care să pună în pericol Republica Moldova (…) Nu estimăm în acest moment și nu am informații cu privire la riscuri de acest gen împotriva Republicii Moldova”, a declarat Aurescu luni, într-o conferință de presă comună cu omologul său de la Chișinău, Nicu Popescu.

Experți: O posibilă invazie a Republicii Moldova este puţin probabilă

Experții în securitate susțin că afirmaţiile directorului Serviciului de Informaţii şi Securitate s-au referit, de fapt, la regiunea transnistreană, unde staţionează ilegal truple Federaţiei Ruse.

Fostul ministru moldovean al Apărării, Anatol Şalaru, spune că Ucraina nu ar permite o apropiere a armatei Federaţiei Ruse de regiunea transnistreană.

„Rusia are această dorinţă dar nu are această posibilitate, să ocupe Republica Moldova: nu are posibilitate să învingă Ucraina şi nu are posibilitate să ajungă în Transnistria. Dacă s-ar întâmpla acest lucru, primii care ar sări în ajutor ar fi ucrainenii şi ar desfiinţa în câteva ore această ameninţare militară. Rusia nu are această capacitate de a înainta şi ajunge în Republica Moldova. Ei deja au trecut de la ofensivă la defensivă, la apărare în Ucraina”, a spus Șalaru, potrivit TVR Moldova.

Totodată, fostul ministru Vitalie Marinuța a spus că nu vede cum Rusia ar avea capacitatea să invadeze Republica Moldova.

„Direcţia Republica Moldova – regiunea transnistreană. Deci nu a spus implicit acapararea Republicii Moldova. Noi suntem în vizorul Federaţiei Ruse. La moment, eu nu văd posibilitatea ca Federaţia Rusă să aibă capacitatea de a avansa atât de rapid ca în următoarele luni să invadeze Republica Moldova”, a spus Marinuță.

