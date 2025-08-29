Șeful Spitalului Clinic Bălți, reținut pentru suspiciuni de corupție

Directorul Spitalului Clinic din Bălți, Gheorghe Brânză, vicedirectorul și câțiva angajați cu funcții de răspundere au fost reținuti de ofițerii Centrului Național Anticorupție, în această dimineață, 29 august, pentru acte de corupție. Acesta ar fi adus un prejudiciu financiar instituției medicale prin obținere de „otkaturi” (comisoane ilegale) de la agenți economici și nu doar. Descinderile au loc în mai multe locații.

CNA nu a confirmat, deocamdată, informațiile.

Context:

În anul 2023, Gheorghe Brînză și-a achitat studiile de master din bugetul instituției medicale. Pe atunci, în apărarea sa, el a susținut că a acționat „fără intenție”, „având o cunoaștere insuficientă a normelor legale”.

În timpul mandatului său de director, spitalul a fost împins în datorii. Potrivit raportului Companiei Naționale de Asigurări în Medicină (CNAM), la data de 31 decembrie 2023, spitalul înregistra datorii creditoare de peste 42,8 milioane lei.

Tot Gheorghe Brînza și-a angajat socrul, pensionar și hipertensiv, în funcția de responsabil tehnic în construcții în perioada 20 ianuarie – 20 februarie. Ulterior, acesta a fost concediat, la sugestia Ministerului Sănătății. După ce s-a publicat materialul la subiectul dat, anesteziologul, originar din raionul Ungheni, a recurs la amenințări nocturne jurnalistului și producătorului redacției.

Mai recent, Victor Bucovei, socrul lui Brînza, intenționa să construiască o clinică medicală privată chiar în centrul municipiului, pe un teren achiziționat cu suma de 600 de mii de lei. Însă, deocamdată, acest proiect e doar un vis pe hârtie