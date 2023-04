Serviciile secrete britanice: Rusia se teme de un atac ucrainean asupra orașului Melitopol și își construiește o apărare în profunzime în regiunea Zaporojie

În rezumatul zilei de miercuri, Ministerul britanic al Apărării raportează că Rusia a întărit intensiv liniile de apărare în regiunea Zaporojie din sudul Ucrainei în ultimele săptămâni. Cel mai probabil, Grupul de Sud al forțelor ruse este responsabil pentru această zonă, potrivit Sky News.

„Până în prezent, Rusia a finalizat crearea a trei straturi de zone defensive în acest sector, cu o lățime de aproximativ 120 km. Acestea constau în prima linie de poziții de luptă înaintate, apoi două zone de fortificații aproape continue și mai bine echipate. Distanța dintre aceste zone este de aproximativ 10-20 km”, arată serviciile secrete britanice.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 12 April 2023.

Find out more about Defence Intelligence’s use of language: https://t.co/oww9kSTDjf

🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/Jb1vXCAaSS

— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) April 12, 2023