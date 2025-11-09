Focuri de armă, în fața casei primarului de Leova

Primarul orașului Leova, Alexandru Bujorean, acuză o tentativă de intimidare, după ce ieri-seară, în jurul orelor 22:30, în fața casei unde acestea locuiește împreună cu soția și doi copii, a staționat o mașină necunoscută, ulterior s-au auzit focuri de armă.

„Am ieșit în curte și am auzit discuția unor inși. Peste câteva minute, s-a tras un foc de armă apoi, după câteva tentative de reîncărcare a armei, a urmat al doilea foc după care mașina necunoscută s-a îndreptat cu viteză în direcția sudică de ieșire din oraș”, a povestit Alexandru Bujorean pe rețelele sociale.

Din fericire, niciun membru al familiei nu am avut de suferit.

Totuși, primarul susține că a sesizat oamenii legii privind acest caz.

„Am dat depoziții colaboratorilor Inspectoratului de Poliție Leova, depunând și plângere în vederea investigării circumstanțelor faptei. Manșoanele celor două gloanțe au fost depistate la fața locului”, a declarat Bujorean.

Primarul califică acest caz drept tentativă de intimidare: „În calitate de candidat pentru funcția de primar al orașului Leova și în colaborare cu organele de anchetă, voi depune tot efortul pentru a identifica făptașii și ai deferi justiției. Iar făptașilor sau comanditarilor le transmit un singur mesaj: nu o să cedez presiunilor voastre și o să răspundeți penal pentru stresul cauzat familiei mele în această noapte”.

Amintim că în luna august și primarul de Stăuceni a avut o astfel de situația, când persoane necunoscute au aruncat un obiect exploziv în curtea casei sale.