Bătaie între ucraineni la concertul Loboda din Chișinău

La concertul Svetlanei Loboda, care a avut loc în această seară la Chișinău, între mai mulți cetățeni ai Ucrainei a izbucnit o bătaie chiar în timpul show-ului.

Incidentul ar fi fost provocat de tensiunile acumulate după ore întregi de așteptare la frontieră — peste zece autobuze cu fani ai artistei au rămas blocate la granița moldo-ucraineană din cauza cozilor și a unei defecțiuni de sistem.

Loboda a anunțat pe rețelele sociale că îi va aștepta pe toți spectatorii și a întârziat startul concertului, însă atmosfera s-a încins rapid când grupurile sosite cu întârziere au început să se certe între ele.

Svetlana Serhiivna Loboda, cunoscută sub numele de Loboda, este o cântăreață și compozitoare ucraineană. De-a lungul carierei sale, Loboda a obținut succes internațional în țările Europei de Est. Câștigătoare a premiilor ZD și Bravo International Professional Music Awards.

În 2022, ea a fost declarată indizerabilă în Rusia pentru o perioadă de 50 de ani pentru că a condamnat invazia rușilor în Ucraina.