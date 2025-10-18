Slusari: Fără autonomie locală și descentralizare, nu putem intra în UE

Alexandr Slusari, membru al Consiliului de supraveghere al companiei Energocom, a subliniat că descentralizarea reală și consolidarea autonomiei locale sunt priorități esențiale pentru Republica Moldova, alături de relansarea economică. Într-o declarație recentă, el a precizat că programul noului Guvern va fi testat, în opinia sa, prin modul în care va aborda aceste probleme.

„Moldova nu poate merge în Uniunea Europeană cu un sistem centralizat de tip sovietic, în care primarii depind financiar și politic de Chișinău”, a afirmat Slusari.

Acesta a reiterat că jumătate din impozitul pe venit pentru persoanele juridice și o parte din TVA ar trebui să rămână la nivelul unităților administrativ-teritoriale (UAT) pentru a stimula autonomia financiară.

Slusari a detaliat și necesitatea finalizării delimitării proprietăților UAT și ale statului, începută încă din 2017, precum și implementarea unor mecanisme europene de cooperare intercomunitară, pentru ca servicii precum cadastru, veterinar sau asistență socială să fie furnizate mai eficient în comunele mici.

El a subliniat că, după implementarea măsurilor de descentralizare, va fi clar care primării sunt autosuficiente și care necesită sprijin, iar reforma administrativ-teritorială din 2027 va prevedea lichidarea raioanelor și reducerea numărului de primării în funcție de capacitatea financiară și nu doar de populație.

„Este imperios necesar ca reforma să nu se limiteze la schimbarea denumirilor și a hotarelor, ci să asigure descentralizare reală și autonomie locală puternică, altfel Moldova nu va fi admisă în Uniunea Europeană”, a concluzionat Slusari.

El a mai menționat că relansarea economică și reformele locale vor fi testul real al eficienței noului Guvern, iar consultările pe aceste subiecte ar putea fi lansate săptămâna viitoare.