Accident în stânga Nistrului: Un polițist a murit, altul e în stare critică

Un accident rutier grav s-a produs în dimineața zilei de 19 octombrie, în jurul orei 8:30, în apropiere de localitatea Caragaș, raionul Slobozia, stânga Nistrului.

Potrivit informațiilor preliminare, un echipaj al poliției rutiere din Slobozia se deplasa cu viteză spre Caragaș. La intrarea în sat, un automobil al unei școli auto a oprit pentru a permite trecerea mașinii de poliție. În același timp, un conducător auto aflat la volanul unui automobil Toyota a ieșit de pe un drum secundar pe drumul principal și a încercat să ocolească vehiculul de antrenament.

Pentru a evita impactul, șoferul echipajului de patrulare a virat brusc, iar pe carosabilul umed, mașina de serviciu a derapat, a părăsit drumul și s-a izbit violent de un copac.

În urma coliziunii, un polițist în vârstă de 38 de ani a murit pe loc, iar colegul său, de 26 de ani, a fost transportat în stare critică la spital. Medicii încearcă să-i salveze viața.

Autoritățile din regiune au deschis un dosar penal pentru a stabili toate circumstanțele producerii accidentului.