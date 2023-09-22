Сможет ли Пашинян сохранить власть после полной капитуляции в Карабахе?

В результате локальных антитеррористических мероприятий, реализованных армией Азербайджана в течение всего 24 часов, полностью капитулировали незаконные армянские вооруженные формирования и остатки армянской армии в Карабахе, что, как и ожидалось, стало триггером для новых политических столкновений в Ереване.

Отметим позицию премьер-министра Никола Пашиняна, заявившего сразу после начала контртеррористической операции, что Армения ни в какой форме не намерена вмешиваться в происходящее в Карабахе. После чего на центральной площади Еревана перед зданием правительства началась стихийная акция протеста оппозиционеров и вконец разочарованных сторонников «миацума».

Собравшиеся на площади требовали, чтобы армию Армении бросили на помощь карабахским армянам, сыпали проклятиями в адрес Пашиняна, после чего, пытаясь проникнуть в здание правительства, вступили в прямое столкновение с силами полиции. В то же время сил для проведения очередной уличной революции оказалось недостаточно, и в итоге собравшиеся были вынуждены разойтись.

Но уже на следующий день, после молниеносного разгрома вооруженных армянских формирований, в результате которого незаконный режим в Ханкенди выбросил белый флаг, политические страсти в Ереване полыхнули с новой силой.

Поняв, что разгром сепаратистского режима в Ханкенди представляет реальный шанс для отстранения от власти правящей партии, армянская оппозиция провела срочное собрание, на котором приняла решение начать организованную борьбу. В результате, 20 сентября, по призыву оппозиционных партий, перед зданием правительства вновь собралась многотысячная толпа.

На авансцене событий опять возник Вазген Манукян – политический рудимент 90-х годов, возглавивший в ноябре 2020 года, сразу после разгрома Армении в 44-дневной войне, объединенное оппозиционное движение по лишению власти Пашиняна, но так и не сумевший вывести на улицы критическую массу недовольных, а потому вынужденный с позором уйти из политики.

Ишхан Сагателян, возглавивший после ухода Манукяна всю ту же миссию, и так же не сумевший достичь поставленной цели, объявил собравшимся на площади, что оппозиция «срочно собралась для формирования национального комитета для смены власти и подготовила дорожную карту».

Впрочем, вскоре большая часть собравшихся ушла с площади, убедившись, что оппозиция не предлагает сколько-нибудь внятный выход из ситуации, а лишь повторяет утративший смысл лозунг о необходимости смены власти, как единственный выход из затяжного политического кризиса.

Наиболее радикальные группы из числа собравшихся, проклиная Пашиняна, вступили в потасовку с полицией, стали забрасывать силовиков камнями, но, получив жесткий отпор, были разогнаны.

Никол Пашинян заявил на собрании, проведенном в ограниченном составе, что не намерен уходить с поста лидера правящей партией и постарается всеми силами защитить свою власть.

В результате, многочисленные российские журналисты, устремившиеся с видео- и фотокамерами в центр Еревана, чтобы запечатлеть исторический момент падения правительства Пашиняна, не могли скрыть разочарования.

Как же получилось, что, несмотря на переход Карабаха под полный контроль Азербайджана, несмотря на выброшенный белый флаг сепаратистского режима и принятие “правительством Арцаха” всех требований Баку, толпа разъярённых оппозиционеров и сторонников реванша не распяла Никола Пашиняна прямо на площади у здания правительства?

В чем причина этого армянского парадокса?

Дело в том, что представителей “старой гвардии”, давно мечтающих выкинуть Пашиняна из премьерского кресла, ненавидят в Армении ничуть не меньше, чем самого Никола Пашиняна. Не говоря уже о том, что эти люди не могут предложить массам ничего нового, кроме совершенно утопических в сложившейся исторической ситуации призывов к реваншу и теорий о том, что, в случае возвращения к власти, они превратят Армению в верного союзника России. И что бы там ни писали пророссийские аналитики, подавляющее большинство армянского общества понимает, что на данный момент Никол Пашинян – единственный политик, способный принести стране мир и стабильность, пусть даже ценой полной «потери» Карабаха.

Отсюда и четкое понимание того, что “старая гвардия” в случае, если она займет место свергнутого «предателя Никола», приведет Армению к еще большей катастрофе с перспективой утраты государственности.

В то же время выбор большинства вовсе не означает, что позиции Пашиняна сильны, как прежде. Рейтинги премьер-министра падают, правящая партия не смогла набрать большинство голосов на местных выборах, ну, а после разгрома режима сепаратистов в Ханкенди, становится очевидно, что правительство Пашиняна вступает в зону повышенной политической турбулентности.

А это значит, что в атмосфере тотального отчаяния и ощущения безнадежности непременно сформируется масса, одинаково ненавидящая и нынешнее правительство, и «старую гвардию», что в итоге может привести Армению к полному хаосу и междоусобицам.

Не случайно в зарубежных экспертных кругах, в том числе и в России, в последние недели все больше обсуждается и анализируется именно этот сценарий.

источник haqqin

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