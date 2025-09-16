Sondaj apropiat PAS: Trei formațiuni ar intra în Parlament, însă fără majoritate
Dacă alegerile legislative s-ar desfășura duminica viitoare, în Parlament ar accede două partide și un bloc electoral. Potrivit unui sondaj realizat de CBS Research la comanda Watchdog, Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) ar acumula 29,7% din voturi.
PAS ar fi urmat de Blocul Electoral Patriotic – format din PSRM, PCRM, Partidul „Inima” și „Viitorul Moldovei” – cu 13,2%, și de Partidul Nostru, condus de Renato Usatîi, cu 7,5%.
În schimb, Blocul „Alternativa” nu ar depăși pragul electoral, acumulând 4,2% din sufragii.
Sondajul mai arată că aproximativ 27% dintre respondenți nu au decis încă pe cine vor vota.
Cercetarea a fost realizată pe teritoriul Republicii Moldova, fără a include opțiunile alegătorilor din diasporă și din stânga Nistrului.
Vad ca 26 si ceva % declara ca nu stiu cu cine sa voteze. Cei mai multi nu vor sa declare ca vor vota cu opozitia, daca nu toti cel putin 2/3 dintre ei.
In acest scenariu sondajul e apa de ploaie, cel putin concluzia. Funcție de cum vor fi distribuite voturile „nehotărâților se va decide configurația puterii și dacă va fi schimbare sau nu.
NB Votați cu cine credeți, nu fiți influențați de aceste sondaje partizane.