Sondaj apropiat PAS: Trei formațiuni ar intra în Parlament, însă fără majoritate

Dacă alegerile legislative s-ar desfășura duminica viitoare, în Parlament ar accede două partide și un bloc electoral. Potrivit unui sondaj realizat de CBS Research la comanda Watchdog, Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) ar acumula 29,7% din voturi.

PAS ar fi urmat de Blocul Electoral Patriotic – format din PSRM, PCRM, Partidul „Inima” și „Viitorul Moldovei” – cu 13,2%, și de Partidul Nostru, condus de Renato Usatîi, cu 7,5%.

În schimb, Blocul „Alternativa” nu ar depăși pragul electoral, acumulând 4,2% din sufragii.

Sondajul mai arată că aproximativ 27% dintre respondenți nu au decis încă pe cine vor vota.

Cercetarea a fost realizată pe teritoriul Republicii Moldova, fără a include opțiunile alegătorilor din diasporă și din stânga Nistrului.