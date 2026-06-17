SONDAJ: Ce partide ar ajunge în Parlament, dacă duminică ar avea loc anticipate

Dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare anticipate, 38% din alegători ar susține PAS. Pentru PSRM și-ar da votul 19,9%, iar pentru Democrația Acasă – 13,6%. Cel puțin așa arată rezultatele studiului „Barometrul Socio-Politic – Iunie 2026”, prezentat astăzi.

Astfel, conform sondajului, partidul aflat la guvernare, PAS, ar fi susținut de 38 la sută din electorat.

Pe locurile doi și trei în preferințele politice ale moldovenilor se situează PSRM (19,9%) și Democrația Acasă (13,6%).

În eventualitatea unor anticipate, și Partidul Nostru ar trece pragul electoral pentru a se regăsi în Parlament – 7,1%, precum și PCRM – cu 5,9%.

MAN, Inima Moldovei, Viitorul Moldovei, Moldova Mare, PN și PDCM ar acumula mai puțin de 5% fiecare.

Totodată, peste 6 la sută dintre alegători nu ar vota, iar 20,7% – nu știu ce formațiune să susțină.

„Barometrul Socio-Politic – Iunie 2026” a fost realizat pe un eșantion de 1116 respondenți cu vârsta de 18+ ani, în 12 unități administrativ-teritoriale, în perioada 1 – 14 iunie, eroarea maximă fiind de 3%.