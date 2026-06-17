Militarul împușcat ieri în timpul unor exerciții este în stare gravă. Glontele i-a străpuns mai multe organe și i-a zdrobit o coastă

Ministrul Sănătății, Emil Ceban, a oferit detalii despre starea militarului rănit ieri în timpul unui exercițiu militar. Potrivit oficialului, pacientul se află în continuare în stare gravă, dar stabilă.

Potrivit ministrului, situația este sub control, însă militarul a suferit răni severe, fiind afectate mai multe organe interne

„Se află în stare gravă-stabilă. Astăzi, la ora 08:12, a fost detubat. (…) Situația este sub control. A fost monitorizat. A fost în ajutor și echipa de la Spitalul Clinic Republican. Au fost efectuate toate intervențiile necesare, s-a drenat tot.

Glonțul a trecut prin osul xifoid, stern, stomac, ficat, splină și unghiul de jos a plămânului stâng, ieșind prin coastă afară. În urma intervenției chirurgicale, au fost suturate organele afectate”, a declarat Emil Ceban.