Sondaj de opinie în Rusia: Dacă Putin ar ataca din nou Kievul, 64% dintre respondenți l-ar susține. 58% cred că războiul merge bine

Un nou sondaj de opinie în Rusia, realizat înainte de revolta grupului Wagner, arată un număr aproape egal de ruși care doresc să continue războiul sau să înceapă negocieri de pace. 73% dintre respondenți cred că Rusia se îndreaptă acum în direcția bună.

Institutul sociologic Russian Field a realizat o sondare telefonică a opiniei publice ruse, cu privire la invazia din Ucraina. Trebuie remarcat faptul că astfel de sondaje se confruntă cu o rată ridicată de refuzuri de participare, fapt deloc surprinzător având în vedere riscurile de a exprima opinii în Rusia.

Principalele concluzii ale sondajului, care a fost realizat în perioada 16-19 iunie 2023:

🔺 45% dintre respondenți susțin continuarea războiului, în timp ce 44% ar dori să vadă negocieri de pace.

🔺 Dacă Putin ar decide să atace din nou Kievul, 64% l-ar susține, 23% nu.

🔺 Numărul respondenților care susțin negocierile de pace ar crește la 53% dacă ar fi necesară o nouă mobilizare pentru continuarea războiului. 35% ar susține în continuare războiul chiar dacă ar exista o altă mobilizare.

🔺 72% l-ar sprijini pe Putin să semneze mâine un acord de pace. Cu toate acestea, 20% ar dori ca războiul să continue.

🔺 58% dintre respondenți cred că războiul merge bine, doar 21% cred că merge prost. Această cifră abia s-a schimbat din aprilie 2022, în ciuda tuturor eșecurilor suferite de Rusia între timp.

🔺 Doar 12% susțin o retragere a Rusiei din Ucraina. 39% vor să vadă o nouă ofensivă, alți 30% preferând ca Rusia să rămână pe actualele în Ucraina.

🔺 73% dintre respondenți cred că Rusia se îndreaptă acum în direcția bună.

🔺 69% cred că războiul întărește autoritatea Rusiei în lume. Această cifră crește la 82% în rândul telespectatorilor televiziunii de stat. Doar 21% nu sunt de acord.

🔺 62% nu se simt în pericol, personal, din cauza războiului; femeile (43%) sunt mai predispuse să se simtă în pericol decât bărbații (26%)

🔺 Există o neîncredere larg răspândită în ceea ce privește relatările presei de stat despre război. 46% au încredere, dar 45% nu.

13/🔺 There is a strong correlation between income, age and support for the war: the wealthier or older a respondent is, the more likely they are to be pro-war, and to believe state-run media reports about it.

