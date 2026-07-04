Soția ministrului Finanțelor, cu ofense în adresa criticilor Politicii bugetar-fiscale: „Niște analfabeți și needucați”

Soția ministrului Finanțelor, Andrian Gavrilița, a stârnit reacții pe rețelele de socializare după ce i-a numit „analfabeți și needucați” pe cei care critică Proiectul politicii bugetar-fiscale pentru anul 2027. Cornelia Gavrilița susține că opoziția față de documentul elaborat de Ministerul Finanțelor riscă să agraveze problemele bugetare ale statului.

„O să fie cine știe ce când strănepoții strănepoților noștri vor trebui să plătească deficitul nostru bugetar. La noi guvernul trebuie să facă politici pe placul analfabeților și needucaților și restul oamenilor de pe Facebook cu zero cunoștințe în domeniile vizate”, a scris Cornelia Gavrilița într-un comentariu publicat pe Facebook.

Mesajul a fost criticat de liderul Partidului Național Moldovenesc, Dragoș Galbur, care a acuzat limbajul folosit și a amintit că actualul ministru al Finanțelor a deținut funcții în mai multe guverne din ultimii ani.

„Soția ministrului Finanțelor îi consideră analfabeți și needucați pe cei care se opun așa-numitei reforme fiscale. Să-i transmită cineva că soțul său a lucrat în guvernele Filat, Gaburici și Recean (…) și până în prezent. Că de acolo își trage coada deficitul bugetar. Așa că problema totuși nu e în cetățeni”, a scris Galbur.

Politica bugetar-fiscală pentru anul 2027 a generat proteste și critici din partea experților economici, reprezentanților presei, partidelor de opoziție și chiar a unor membri ai Cabinetului Munteanu. În urma reacțiilor publice, Ministerul Finanțelor a anunțat că renunță la majorarea TVA pentru medicamente, iar după protestele fermierilor, președintele PAS, Igor Grosu, a declarat că va fi retrasă și propunerea privind majorarea TVA la produsele agricole.

Și președinta Maia Sandu a declarat, în cadrul unei emisiuni TV, că Guvernul s-a grăbit să prezinte politica bugetar-fiscală în forma actuală. Șefa statului a declarat că proiectul, care prevedea inclusiv uniformizarea cotei TVA la 20%, trebuie regândit de Ministerul Finanțelor, deoarece, în opinia sa, „astăzi nu este gata”.