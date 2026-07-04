George Damian: Sistemul PAS patronat de Maia Sandu nu este nici incoruptibil, nici stabil

Despre primul-ministru al Republicii Moldova Alexandru Munteanu se știe că a fost votat în funcție și că și-a dat demisia. Azi și-a dat demisia.

Nu a fost clar cum a fost selectat pentru această funcție și de ce, a fost un proces extrem de opac, practic a fost scos brusc din pălărie de Maia Sandu. Pe surse se zice că ieri seară a avut o confruntare dură cu președinta Maia Sandu în contextul dezvăluirilor despre nepotismul în care au fost implicate rudele președintei și despre suspiciunile de corupție care afectează imaginea partidului guvernamental PAS. Se pare că a existat această confruntare și ea s-a soldat cu demisia premierului Alexandru Munteanu.

Teoretic totul mergea ca pe roate la Chișinău, au fost deschise negocierile de aderare la UE, există stabilitate politică cu o majoritate clară în Parlament. Practic în interiorul PAS se confruntă mai multe facțiuni pentru acapararea puterii totale, iar Maia Sandu nu prea controlează situația. Dezvăluirile despre abuzurile și corupția regimului Maia Sandu au început să curgă și cred că numărul lor va crește în perioada următoare.

Una din ambițiile Maiei Sandu era ca în următoarele luni să fie deschise și alte capitole de negociere pentru aderarea la UE. În condițiile instabilității guvernamentale deja este greu de crezut că acest lucru se va întâmpla. Vedem cât de repede va fi numit un nou prim-ministru. Posibil ca toată amețeala de la Chișinău să fie declanșată chiar din interiorul PAS în condițiile în care nu se știe deocamdată cine ar vrea să fie el premierul care duce negocierile de aderare cu UE, dar să fie altul decât Alexandru Munteanu. (Am mai văzut sceneta asta la debarcarea ministrului de externe Nicu Popescu).

O singură concluzie rămâne clară: sistemul PAS patronat de Maia Sandu nu este nici incoruptibil, nici stabil.