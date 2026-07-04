Premierul Poloniei anunță pregătiri pentru „diverse” scenarii de război. „Nu vreau să sperii pe nimeni”

Premierul Poloniei, Donald Tusk, a declarat vineri că țara se pregătește pentru „diverse” scenarii și că lunile următoare ar putea fi „critice” în ceea ce privește amenințarea din partea Rusiei, relatează BBC.

Donald Tusk a reacționat astfel la informațiile din presă – bazate pe date ale serviciilor de informații americane – potrivit cărora Moscova ar plănui o „provocare” armată în Polonia pentru a testa hotărârea NATO.

„Nu vreau să sperii pe nimeni, dar lunile următoare ar putea fi cu adevărat critice, inclusiv din cauza naturii în schimbare a războiului. Aceste îngrijorări sunt deosebit de evidente în statele baltice”, a declarat Tusk vineri, într-o conferință de presă.

Ce pregătește Rusia pentru Polonia

Publicația poloneză Onet a relatat că surse apropiate președintelui Karol Nawrocki au afirmat că SUA au transmis Varșoviei mai multe avertismente cu privire la un complot vizând un atac asupra țării.

Conform presupuselor planuri – publicate vineri și de ziarul britanic The Telegraph – infrastructura poloneză ar putea fi vizată de rachete sau drone, ori ar putea trimite soldați în acest stat membru NATO.

Tusk confirmă că Polonia a fost avertizată

Scopul ar fi acela de a pune presiuni asupra aliaților occidentali ai Ucrainei pentru a suspenda ajutorul acordat acestei țări.

Întrebat despre aceste relatări, Tusk a declarat: „Să nu ne temem; ne pregătim pentru diverse situații, dar nu le putem ignora… Suntem conștienți de amenințări, inclusiv datorită informațiilor primite de la aliații noștri”.

Premierul polonez Tusk urmează să participe, săptămâna viitoare, în Turcia, la un summit NATO alături de liderii celorlalte state membre ale alianței defensive.

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat că reuniunea va demonstra faptul că europenii dau curs apelurilor insistente ale președintelui american Donald Trump de a-și majora cheltuielile pentru apărare. Totodată, este de așteptat ca liderii să își ia angajamentul de a continua finanțarea livrărilor de armament către Ucraina.

În luna aprilie, Tusk a declarat pentru Financial Times că Rusia ar putea ataca un stat membru NATO în decurs de „câteva luni”. La sfârșitul lunii iunie, vicepremierul său, Radek Sikorski, a declarat pentru CBS News că nu exclude posibilitatea unei operațiuni rusești de tip „steag fals” în următorii doi ani, menită să justifice un atac asupra unui stat NATO.

Statele baltice și-au exprimat anterior îngrijorarea cu privire la vulnerabilitatea lor în fața unui atac rusesc. În luna iunie, presa letonă a relatat că serviciile de informații au avertizat că Moscova plănuiește provocări militare în regiune sau în Polonia.