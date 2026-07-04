VIDEO: Radu Marian, prins în scandalul escrocheriilor online! Cine l-a sunat pe Guzea și i-a spus să plece!? Renato Usatîi face acuzații grave

Un alt scandal zdrunciună guvernarea. Liderul Partidului Nostru, Renato Usatîi, cere explicații după ce Sorin Guzea pe care îl prezintă drept unul dintre „organizatorii call-centrelor implicate în escrocherii telefonice”, a fost prezent la audierile publice din Parlament privind fraudele. Usatîi susține că Guzea ar fi plecat din sală după ce deputatul PAS Radu Marian l-ar fi sunat, la insistența organelor de drept.

Foto: Jurnal TV

Potrivit lui Renato Usatîi, Sorin Guzea, care se prezintă public drept avocat, ar fi părăsit audierile din Parlament pe tema escrocheriilor telefonice cu 5 minute înainte de începerea ședinței, la insistența reprezentanților instituțiilor de drept.

„Acest individ a venit în comisie și eu am rămas șocat când l-am văzut. Când am atras atenția că este în sală, reprezentanții serviciilor (n.n. de inteligență) au spus că, dacă nu pleacă Guzea, atunci vor ieși ei de la audieri”, a declarat Usatîi.

Usatîi a prezentat și imagini, la un post de televiziune, cum Sorin Guzea (Guzgan) răspunde la telefon, apoi se ridică și iese grăbit din sală, în timp ce Radu Marian, la fel, ar apela pe cineva.