Spectacol de excepție la Teatrul Verde organizat de Primăria Chișinău: Zdob și Zdub, Frații Advahov și Zinaida Julea vor concerta gratuit pentru locuitorii capitalei

Vineri, 29 mai, Primăria Municipiului Chișinău invită locuitorii și oaspeții capitalei la un eveniment cultural de amploare, desfășurat la Teatrul Verde din Parcul „Valea Morilor”. Mega-concertul va reuni pe aceeași scenă unii dintre cei mai iubiți artiști autohtoni, iar intrarea pentru public va fi liberă.

Evenimentul, care promite să ofere o veritabilă atmosferă de festival, va începe la ora 19:00. Pe scena teatrului de vară vor urca nume sonore ale muzicii din Republica Moldova, oferind un spectacol plin de muzică live, emoție și energie.

Printre artiștii consacrați care vor evolua se numără: Zdob și Zdub, Zinaida Julea, Igor Cuciuc, Adrian Ursu, Geta Burlacu, Natalia Gordienko și trupa Brio Sonores. Acompaniamentul și voia bună vor fi asigurate de Orchestra municipală a Fraților Advahov, alături de Maria Iliuț și „Crenguță de Iederă”, Ansamblul etnofolcloric „Romanița” și Ansamblul „Plăieșii”.

Transport gratuit pentru spectatori

Pentru a facilita accesul publicului la eveniment și a evita aglomerația, autoritățile municipale au anunțat că vor pune la dispoziție transport gratuit din toate sectoarele municipiului Chișinău. Rutele speciale vor începe să circule începând cu ora 17:00.

Teatrul Verde, în plin proces de modernizare

Concertul din 29 mai marchează o nouă filă în revitalizarea Teatrului Verde. Cu o capacitate impresionantă de până la 10.000 de spectatori, amfiteatrul în aer liber a revenit în circuitul cultural al capitalei în anul 2022, în urma unui amplu proiect de reabilitare inițiat de Primărie.

Potrivit autorităților, lucrările de infrastructură continuă și în acest an. În prezent, se desfășoară reparația scenei, se amenajează gazonul și un sistem modern de irigare, se plantează arbori și flori, iar spațiile destinate artiștilor sunt supuse unui proces de modernizare.

Vineri seara, Parcul „Valea Morilor” se va transforma, așadar, într-unul dintre cele mai vii și atractive locuri din Chișinău, așteptându-și spectatorii la o sărbătoare a muzicii și a culturii.