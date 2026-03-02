O nouă fabrică de pâine și o unitate de furaje, deschise cu sprijinul UE

Primele investiții susținute prin Planul Uniunii Europene de Creștere Economică pentru Republica Moldova încep să prindă contur. Așa au apărut o nouă fabrică de pâine la Hâncești, construită după model european sau o unitate modernă de producere a furajelor. Beneficiarii recunosc că investițiile erau necesare pentru alinierea la standardele europene de calitate și siguranță.

Gheorghe Dosca este unul dintre beneficiarii planului de creștere economică. Datorită fondurilor europene, antreprenorul construiește prima fabrică specializată în producerea structurilor metalice de mari dimensiuni pentru poduri, drumuri și spații industriale. A primit deja prima tranșă din fondurile europene pentru procurarea echipamentelor necesare noii fabrici. Ajutorul de stat, care include asistență din fonduri europene, acoperă până la 60% din valoarea investiției realizate de companie.

Gheorghe Dosc, antreprenor: „Noi analizăm acest proiect de vreo 10-14 ani zile, dar nu era momentul oportun de a începe pentru că nu aveam o finanțare solidă. Avem niște produse care de regulă nu se importă din cauza gabaritelor depășite și greutății. Asemenea fabrici se fac pentru piața internă care acoperă o rază de 200 km”.

Tot cu fonduri europene se construiesc o fabrică modernă de furaje, unică în Republica Moldova, cu o capacitate de producție de 40 de tone pe zi, și o fabrică nouă de pâine la Hâncești.

Dauria Lupașcu, antreprenor: „Suntem la o etapă de construcție f1, undeva la 30% din construcție. Este instalată structura metalică și parțial la această etapă se instalează și părți din utilaj”.

Ion Brodețchi, antreprenor: „La prima etapă o să procurăm o linie automată pentru producerea pâinii cu forma rotundă și în formă de franzelă de diferite gramaje și diferite sorturi de făină”.

Proiectele sunt finanțate prin Planul de creștere al Uniunii Europene pentru R. Moldova, un program de sprijin în valoare de 1,9 miliarde de euro, destinat dezvoltării economice și modernizării infrastructurii. În total, 21 de companii din Republica Moldova au beneficiat deja de finanțare prin acest mecanism.