Adrian Dulgher, vicepreședinte CUB, declarat indezirabil în Ucraina pentru 3 ani

Vicepreședintele Partidului „Coaliția pentru Unitate și Bunăstare” (CUB), Adrian Dulgher, a fost declarat persoană indezirabilă în Ucraina pentru o perioadă de trei ani. Informația a fost confirmată de către reprezentanți ai unor instituții din Ucraina.

Anterior, Dulgher a declarat pe rețele că în Ucraina „nu sunt drone”, iar „viața este pașnică”.

„Am ajuns acum în Lviv, la teatru Național de balet (…). Uite, nu-s drone. Viața e pașnică, oamenii stau, merge traficul. De ce noi trebuie să ne speriem în Moldova, când aici în Ucraina toți merg de parcă nimic nu se întâmplă și în viață tot e bine”, a menționat acesta.