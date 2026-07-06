Valeriu Mircea și Angelica Frolov, scandal pe tema LGBT: Sunt gata să fac pușcărie

Un schimb dur de replici a avut loc între luptătorul Valeriu Mircea, soțul fostei deputate PAS Anastasia Nichita, și Angelica Frolov, coordonatoare de program la GENDERDOC-M. Disputa a pornit după ce sportivul a comentat cazul unui cuplu de bărbați din Marea Britanie condamnat pentru abuzarea sexuală a copilului adoptat și a cerut autorităților să nu mai promoveze comunitatea LGBT. Activista l-a acuzat de manipulare și generalizare, iar Mircea a revenit ulterior cu o replică.

Totul a pornit după ce Valeriu Mircea a publicat un video pe TikTok în care a comentat cazul unui cuplu de bărbați din Marea Britanie condamnat pentru violarea copilului adoptat. Sportivul a făcut apel la autorități să înceteze promovarea comunității LGBT și a folosit un limbaj dur la adresa susținătorilor acesteia.

„Vă rog frumos, nu mai promovați acești imbecili. Dacă vreodată cineva îmi va atinge copilul măcar cu privirea sau cu vorba, sunt gata să fac pușcărie. (…) Vreau ca acest mesaj să ajungă și la cei de la guvernare care promovează această mizerie. Cei care promovați LGBT sunteți niște mizerii. Uitați-vă ce au făcut doi iubiți cărora le-a permis legea să adopte un copil. Doamne ferește”, a declarat Mircea.

Mesajul său a fost criticat de Angelica Frolov, coordonatoare de program în cadrul GENDERDOC-M, care l-a acuzat că generalizează un caz penal pentru a condamna întreaga comunitate LGBT.

„Noi ar trebui să interzicem bărbaților să aibă copii pentru faptul că există bărbați care își violează copiii? Noi ar trebui ție, Valeriu, să-ți interzicem dreptul de a avea copii? Pentru că într-un sat din Moldova a fost un bărbat care sistematic își viola fiica minoră? Cum crezi că trebuie pedepsită toată comunitatea LGBT din cauza a doi cretini, dacă asta este adevărat? Eu am două variante: ori ești un nemernic manipulator, ori ești o persoană cu un nivel intelectual scăzut și cu logica lipsă. Sau, cel mai probabil, și una, și alta”, a spus Frolov într-un video publicat pe rețelele sociale.

La rândul său, Valeriu Mircea a revenit cu un nou mesaj, în care a respins criticile și a susținut că organizațiile care promovează drepturile persoanelor LGBT au o responsabilitate pentru efectele pe care, în opinia sa, le produce această promovare.

„Sper că realizați ce s-a întâmplat și ce se întâmplă. Voi spuneți că nu aveți nicio atribuție la ceea ce se întâmplă în lume, dar eu vă spun că voi o aveți. Voi când ieșiți în public și promovați această societate, copiii văd asta, voi promovați astfel de lucruri mizerabile”, a declarat sportivul.