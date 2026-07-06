Consiliul Raional Cantemir vrea să cumpere un ATV de peste 400.000 de lei

Funcționarii din cadrul Consiliului Raional Cantemir vor să cumpere un ATV de peste 400.000 de lei. Autoritatea afirmă are nevoie de vehicul pentru intervenții în situații de urgență.

Potrivit caietului de sarcini, pompierii vor utiliza ATV-ul pentru intervenții rapide în situații de urgență, pe teren dificil de accesat, ca să transporte echipamente de intervenție, să salveze sau să evacueze persoane.

Vehiculul va fi nou, cu tracțiune 4×4. Acesta va avea minim două locuri, motor pe benzină, transmisie CVT, capacitate minimă de tractare de 500 kg și capacitatea portbagajului de 100 kg.

ATV-ul va include sistem de stingere incendii cu rezervor de apă minim de 50–100 de litri, pompă, furtun de minim de 10 metri, suport pentru stingător, lopată, topor și priză.