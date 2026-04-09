Sub conducerea PAS, țara noastră a fost retrogradată la statutul de „regim hibrid”

O analiză recentă a The Economist Intelligence Unit (EIU) aduce o concluzie neașteptată pentru parcursul politic al Republicii Moldova. În ciuda discursului pro-european de la Chișinău, țara a pierdut statutul de „democrație defectuoasă”, fiind inclusă acum în categoria regimurilor hibride.

Declin democratic în plin proces de reformă

Conform Indexului Democrației 2025, Republica Moldova a făcut un pas înapoi în clasamentul mondial, ajungând la doar un nivel distanță de regimurile autoritare. Această retrogradare vine într-un moment în care administrația condusă de Maia Sandu și Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) au promovat intens agenda reformelor și a desprinderii de influența Moscovei.

Evaluarea EIU sugerează că, în practică, direcția instituțională a țării nu confirmă pe deplin progresele anunțate la nivel declarativ.

România avansează, Moldova stagnează

În timp ce Chișinăul înregistrează acest recul, alte state din regiune și din lume au raportat evoluții pozitive în 2025. Din cele șapte schimbări de regim analizate, cinci au fost ascensiuni democratice:

– România, Malawi, Senegal și Paraguay au părăsit zona „regimurilor hibride” și au devenit „democrații defectuoase” (imperfecte).

– Franța a revenit în categoria de elită a „democrațiilor depline”.

Această discrepanță ridică întrebări serioase despre capacitatea instituțiilor din Republica Moldova de a susține o tranziție democratică reală și durabilă fără o structură instituțională consolidată.

Ce presupune noul statut de „regim hibrid”

Clasificarea într-un astfel de regim indică deficiențe structurale majore care împiedică funcționarea unei democrații autentice. Printre principalele probleme semnalate de metodologia internațională se numără:

– Presiuni exercitate asupra opoziției politice;

– Limitarea pluralismului politic;

– Vulnerabilități în organizarea proceselor electorale;

– Influența politicului asupra instituțiilor care ar trebui să fie independente.

Concluzia experților: Un moment de răscruce

Deși Moldova nu este încă încadrată la categoria dictaturilor (unde a fost retrogradată recent Angola), noul statut reflectă o democrație disfuncțională. Analiza EIU subliniază necesitatea ca reformele statului de drept să fie resimțite în profunzimea sistemului, nu doar la nivel de retorică politică, pentru a evita o alunecare și mai accentuată către autoritarism.

Cine este The Economist Intelligence Unit (EIU)

The Economist Intelligence Unit este divizia de cercetare și analiză a prestigiosului grup editorial britanic The Economist. Fondată în 1946, EIU este una dintre cele mai respectate surse globale de prognoză economică și analiză politică, oferind date pentru guverne, instituții financiare și corporații multinaționale.

Indexul Democrației, raportul lor anual de referință, evaluează starea libertăților civile și a proceselor politice în 167 de țări. Metodologia se bazează pe 60 de indicatori grupați în cinci categorii: proces electoral și pluralism, libertăți civile, funcționarea guvernului, participare politică și cultură politică.

Clasificările EIU sunt considerate un standard în mediul diplomatic pentru a măsura sănătatea democratică a unui stat.