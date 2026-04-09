Costiuc, în papahă și cu o sticlă de vin georgian în Parlament: Mesaj pentru Grosu

Președintele Partidului Democrația Acasă, Vasile Costiuc, a apărut astăzi în fața presei purtând o papahă, element al costumului tradițional georgian, spunând că gestul este o reacție la imaginile apărute anterior în spațiul public.

Înainte de ședința plenară a Parlamentului, Costiuc a declarat pentru presă că a ales această apariție pentru a evita „interpretările” și imaginile pe care le consideră trucate.

„Azi am venit cu o dedicație specială pentru presa afiliată partidului de guvernare, care m-a desenat în papahă, deși nu eram în Georgia. Ca să nu mai existe interpretări, am venit în papahă în semn de respect pentru poporul georgian”, a spus acesta.

Politicianul a menționat că gestul ar reprezenta și un semn de apreciere față de Georgia, pe care o consideră un stat suveran și independent, cu probleme similare celor din Republica Moldova.

În același timp, Costiuc a venit cu o sticlă de vin georgian, despre care a afirmat că ar fi fost oferită de președintele Parlamentului de la Tbilisi pentru a fi transmisă lui Igor Grosu.

„O sticlă de vin „Generalissimus” pentru generalismul nostru din colhozul nostru”, a declarat Costiuc.

Acesta a mai spus că discuțiile pe care le-a avut în Georgia au fost „extraordinare” și a lăudat nivelul „intelectual și moral” al oficialilor georgieni.

Totodată, Costiuc a criticat actuala guvernare, acuzând existența unui „neocomunism” în Republica Moldova, care, în opinia sa, „înăbușă orice inițiativă și libertatea de exprimare”.