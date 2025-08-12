Suprafețele cu plante aromatice s-au prăbușit: un sector odinioară prosper în declin rapid

La sfârșitul secolului trecut, Republica Moldova se mândrea cu peste 200 000 de hectare cultivate cu plante aromatice și medicinale. Astăzi, aceste suprafețe au scăzut dramatic la doar 8 500 – 10 000 de hectare, marcând o prăbușire de peste douăzeci de ori a unei ramuri agricole cu potențial strategic.

Industria care odinioară asigura producția de uleiuri volatile și culturi de export a fost erodată treptat, lipsa investițiilor și politicilor de sprijin contribuind la degradarea continuă a sectorului. Multe terenuri au fost abandonate sau transformate pentru alte culturi mai profitabile pe termen scurt.

Unii agricultori au încercat să aducă un suflu nou domeniului prin cultivarea lavandei și dezvoltarea turismului rural. Aceste inițiative creative, deși benefice, rămân izolate și insuficiente pentru a redresa declinul general.

Pe lângă lipsa de sprijin, condițiile climatice din ultimii ani au lovit puternic sectorul. Înghețurile târzii și secetele prelungite au compromis o parte importantă din recolte, punând la îndoială viabilitatea cultivării la scară largă.

Fără infrastructură de procesare, acces la piețe și subvenții consistente, producătorii se confruntă cu dificultăți majore în valorificarea recoltei. Mulți renunță, iar alții vând materia primă la prețuri derizorii.

Dacă autoritățile nu intervin rapid cu măsuri concrete, există riscul real ca plantele aromatice să devină o amintire, pierzând nu doar un sector agricol important, ci și o parte din identitatea economică a țării.