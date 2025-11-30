Sute de puieți, plantați la Căuşeni în cadrul campaniei „Generația Pădurii”

Ieri, 29 noiembrie 2025, conducerea raionului Căușeni, angajații Consiliului raional și reprezentanți ai Serviciilor Deconcentrate au participat la acțiunea națională de împădurire „Generația Pădurii”, desfășurată în localitatea Zaim.

În cadrul evenimentului au fost plantați sute de puieți, contribuind astfel la extinderea suprafețelor împădurite și la protejarea mediului.

Participanții au subliniat importanța implicării comunităților locale în programele de mediu și responsabilitatea fiecăruia pentru conservarea resurselor naturale.

Acțiunea face parte din Programul Național de Împădurire, al cărui obiectiv este de a planta și reabilita 145 de mii de hectare de pădure până în anul 2032, în vederea creșterii suprafețelor împădurite, conservării biodiversității și atenuării efectelor schimbărilor climatice.

Organizatorii și participanții au transmis un mesaj simbolic: „Împreună suntem #GenerațiaPădurii – generația care va lăsa în urmă o Moldovă mai verde și mai împădurită”.