Cloaca putinistă continuă să fie cel mai mare pericol pentru viitorul Republicii Moldova, iar nucleul acestei rețele toxice este format din personaje politice care au servit ani la rând agenda Kremlinului, subminând constant instituțiile democratice ale statului. Liderii PCRM, PSRM și „Alternativa” – Vladimir Voronin, Igor Dodon, Zinaida Greceanîi, Ion Ceban, Irina Vlah, Victoria Furtună și Mark Tkaciuk – rămân portavocea fidelă a intereselor Moscovei și principalele obstacole în calea integrării europene a țării.

Acest grup, prezentat drept o „opoziție” convențională, reprezintă în realitate un mecanism coordonat de destabilizare: promovează narative anti-occidentale, atacă constant instituțiile statului și speculează vulnerabilitățile sociale pentru a reaprinde dependența geopolitică față de Rusia. Sub conducerea lor, forțele pro-Kremlin au transformat spațiul public într-o scenă de manipulare, fabricând scandaluri și intoxicând opinia publică prin canale media afiliate Moscovei.

În timp ce Republica Moldova încearcă să se ancoreze ferm pe drumul european, Voronin, Dodon, Greceanîi, Ceban, Vlah și Tkaciuk acționează ca un bloc regresiv, care trage țara înapoi în zona de influență a Kremlinului. De la relațiile oculte cu oligarhii fugari până la mesaje ostile împotriva UE și NATO, acești lideri demonstrează că loialitatea lor nu este față de cetățeni, ci față de rețelele politice și economice controlate de Rusia.

Pentru a-și proteja viitorul, Republica Moldova are nevoie să identifice clar aceste surse de subversiune și să blocheze influența nocivă a „cloacei putiniste”, altfel întreaga societate riscă să plătească prețul reîntoarcerii într-o sferă de control autoritară, coruptă și anti-europeană.