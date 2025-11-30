VIDEO: Dublu omor la Nisporeni

Apar detalii noi despre dublul omor de la Nisporeni, unde Gabriela Cvasiuc, o tânără de 19 ani, a fost găsită strangulată într-o gură de canalizare, iar mama ei, Mariana, în casă, cu gâtul tăiat. Ancheta preliminară indică faptul că fata ar fi fost ucisă prima, iar apoi mama sa. Persoana suspectă în dosar este o rudă a victimelor, reținută în aceeași zi.

Totul s-a întâmplat pe data de 19 noiembrie, însă trupurile neînsuflețite au fost depistate abia a doua zi. Mariana și Gabriela locuiau singure într-o casă modestă și se aflau la evidența serviciilor sociale. Mariana suferea de ciroză hepatică, iar fiica sa învăța la o școală profesională.

Vecinii au povestit pentru echipa Life MD Documentary că între cele două existau deseori certuri. Mama, afectată de consumul de alcool, își alunga fiica și ascundea mâncarea. Strigătele din gospodărie erau frecvente. Astfel, preliminar, anchetatorii au analizat ipoteza unui omor urmat de sinucidere. Totuși, în baza probelor acumulate la fața locului, criminaliștii au exclus rapid acest scenariu.

Aflați la fața locului, jurnaliștii au identificat și locul unde a fost găsită tânăra — la marginea unei guri de canalizare.

„Era cu picioarele în gura de canalizare, suspendată la gât cu un cablu de televiziune, cu fața la gard”, a relatat jurnalista.

Un bărbat care are grijă acum de gospodărie povestește că a observat-o printre gard.

„Eu tare nu m-am apropiat. Am văzut-o printre gard cu capul spart… Luni seara nu am auzit nimic. Ce să se audă?”, a spus acesta.

Cel care a descoperit cadavrul a fost concubinul Marianei. El nu locuia acolo, iar ultima dată o văzuse cu două luni în urmă. Bărbatul povestește că, atunci când a deschis poarta, a găsit trupul Gabrielei în mijlocul curții.

„Pentru un moment m-am pierdut cu firea și am strigat la vecini să cheme Poliția”, a povestit el.

Presupusul făptaș este fostul cumnat al Marianei. Are 48 de ani, locuiește la câțiva kilometri distanță și este tatăl a 11 copii, în timp ce soția se află peste hotare. Potrivit vecinilor, între el și Mariana existau tensiuni mai vechi, bărbatul acuzând-o pe femeie de moartea fratelui său.

Unii localnici spun însă că nu cred că el ar fi comis crima:

„E om ca oamenii. Nu e el”, afirmă unul dintre vecini.

O altă parte a comunității îl suspectează pe concubinul Marianei, însă acesta neagă orice acuzație, având o altă versiune a celor întâmplate.

„Mariana spunea că în vară un bărbat ar fi violat-o pe Gabriela”, a declarat el, susținând că acest individ ar fi vinovat.

Câteva rude confirmă faptul că ar fi existat un astfel de incident. O cunoștință, sub protecția anonimatului, afirmă că și concubinul Marianei i-ar fi făcut avansuri Gabrielei. Această informație este confirmată și de vecini.

Potrivit oamenilor legii, nu există un dosar deschis pentru viol, însă cazul privind dublul omor este activ, iar ancheta continuă.

Poliția precizează că se află în etapa de acumulare a probelor și verifică toate versiunile posibile.