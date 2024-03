Tânăr drogat cu 27 de substanţe în acelaşi timp: Avertismentul medicilor Un tânăr consumator de droguri a luat un cocktail care conţinea 27 de substanţe, afirmă dr. Ruxandra Manea, medic primar de medicină de laborator la Centrul de Evaluare şi Tratament a Toxicodependenţelor ”Sfântul Stelian” din Capitală. Medicul arată că frecvent, în cazul probelor prelevate de la consumatori, observă în prezenţa mai multor substanţe simultan, în aşa-numitele cocktailuri de droguri. În cadrul laboratorului unităţii sanitare există o aparatură specială care poate testa peste 100 de substanţe aflate în circulaţie. Tot mai întâlnit în consum este şi fentanylul, un analgezic opioid sintetic utilizat ca anestezic general şi în tratamentul durerilor cronice şi severe, eliberat numai pe bază de reţetă specială pentru substanţe narcotice, dar utilizat ilicit ca drog. ”26, 27 de substanţe, de droguri şi metaboliţii acestora erau în sistem. Acesta este analizorul cantitativ la care lucrăm, este cromatografie lichidă cuplată cu spectometru de masă şi poate testa până la 108 substanţe, droguri pe care le pot consuma pacienţii noştri, sunt testate în urină aceste substanţe şi pe urmă noi le interpretăm şi vedem cantitativ exact cât au consumat din fiecare substanţă. Ori că au consumat mai de mult putem vedea şi urme în urină, ori că au consumat în cantitate mică mai multe combinaţii, cocktailuri cum s-ar spune”, a declarat, pentru News.ro, dr. Ruxandra Manea, medic primar de medicină de laborator la Spitalul ”Sfântul Stelian”. Referitor la substanţele din cele mai întâlnite tipuri de cocktailuri, ea a enumerat: ”Aş putea spune că benzodiazepine, cu gabapentin care este un potenţator, morfină, metadonă, că pacienţii noştri sunt trataţi cu metadonă aici. Am găsit şi cu fentanyl. Zopiclone, cum se spun, legale”.

Dr. Laura Aelenei, medic psihiatru, şef de secţie la Spitalul ”Sfântul Stelian”, a explicat că vârsta de debut a consumului a scăzut În unitatea sanitară sunt trataţi numai tineri şi adulţi, nu şi copii, însă tinerii spun de cele mai multe ori că au început să consume droguri de la vârste fragede. Substanţele noi psihoactive sunt din ce în ce mai frecvente, a arătat medicul, care a menţionat, la fel ca specialiştii din laboratorul spitalului, că a crescut inclusiv consumul de fentanyl. ”Spitalul nostru este într-un fel unic, exstă posibilitatea de a aborda această patologie şi în alte locuri, dar noi cumva suntem mai dedicaţi acestei problematici. Spitalul are 45 de locuri, 15 locuri sunt dedicate problemelor legate de substanţe strict, există posibilitatea de a ne ocupa şi de bărbaţi şi de femei, în principiu pacienţi adulţi.

Pe de o parte adresabilitatea există, oamenii au început să fie din ce în ce mai deschişi la a cere ajutor în direcţia asta, consumul de substanţe s-a diversificat, adică au apărut substanţele noi psihoactive care înainte erau mai puţin studiate, mai puţin întâlnite, acum sunt din ce în ce mai frecvente, vârsta de debut a consumului a scăzut, în principiu ne ocupăm de pacienţi tineri, cu cât lucrurile avansează în vârstă lucrurile se stabilizează cumva sau evoluează într-o direcţie. Noi ne ocupăm mai ales de partea de urgenţă şi atunci vedem în principiu debutul consumului. Există posibilitatea de a se prezenta la urgenţă intoxicat. Intoxicaţia acută, după ce se tratează la spitale de urgenţă, în secţii de terapie intensivă, de toxicologie. După ce se stabilizează lucrurile acolo, atunci pacienţii vin la noi şi noi ne ocupăm de partea care urmează”, a precizat medicul. Medicii de la Spitalul ”Sfântul Stelian” îngrijesc consumatorii care vin spre spital în diferite stări: Medicii de la Spitalul ”Sfântul Stelian” îngrijesc consumatorii care vin spre spital în diferite stări: de la sevraj până la stările de intoxicaţie mai uşoară, dar cu simptomatologie gravă, precum episoadele psihotice. Atunci când consumă substanţe noi psihoactive medicii sesizează în probele analizate foarte multe componente, fiecare cu efectul său. “În principiu, noi vedem patologia de sevraj, atunci când întreruperea consumului generează un sindrom care trebuie tratat medicamentos, şi vedem şi partea de intoxicaţie mai uşoară, când vin cu diverse substanţe consumate şi au un tablou care poate fi cu o simptomatologie foarte gravă, de exemplu. Pot fi episoade psihotice, care pot să semene cu bolile psihice grave, care sunt tratate, evident, prin măsuri mai intensive. Cel mai frecvent se consumă canabisul, apoi urmează substanţele stimulente, amfetamine, cocaină, ecstasy, apoi ne putem gândi la metamfetamine şi noile substanţe psihoactive care şi ele au crescut foarte mult în populaţie, mai sunt opiaceele, noi ne ocupăm de ele prin tratament de substituţie ulterior şi apoi amestecuri. Am observat creşeterea consumului de fentanyl pentru că noi testăm specific şi am observat asta, într-adevăr, în ultima perioadă”, a relatat dr. Aelenei. Potrivit medicului, uneori lucrurile nu sunt foarte clar delimitate, în sensul că vin pacienţi care apar pozitivi la mai multe substanţe, asta se întâmplă foarte frecvent: ”Noi am observat asta pentru că avem, pe lângă testele obişnuite, avem un analizor mai specific care dozează până la 100 şi ceva de substanţe”. ”De cele mai multe ori când consumă substanţe noi psihoactive găsim foarte multe componente, care au fiecare alte efecte. Substanţele noi psihoactive sunt şi ele de mai multe categorii. Pot avea efecte halucinogene, există catinone, canabinoide sintetice, halucinogene, toate au efecte specifice. Individul trebuie luat per ansamblu, aspectul general şi văzut ca simptomatologie şi ce trebuie făcut în momentul respectiv. Fentanylul din elecţie el este opioid. Opioidele dau, de obicei, sedare, până la insuficienţă respiratorie şi comă”, a explicat dr. Aelenei. Semnalul de alarmă al medicilor: Ideal ar fi să se intervină în momentul debutului, pentru că reabilitarea odată ce începe consumul este mai dificilă ”Cred că principalul moment în care se poate interveni este cel de la debut. Odată ce debutul consumului e iniţiat lucrurile merg foarte greu într-o direcţie bună. Şi atunci cred că cea mai bună strategie e prevenirea consumului. Prevenirea sau întârzierea consumului sau prevenirea complicaţiilor, astea sunt în principiu strategiile care sunt cele mai folosite şi cele mai utile în momentul de faţă. Cea mai vulnerabilă perioadă este perioada de adolescent tânăr când apare iniţierea consumului. Şi aici sunt mai multe tipuri de factori: de protecţie, de risc, cred că trebuie analizate toate aspectele acestea şi atinse aceste puncte pentru a obţine un beneficiu”, a declarat dr. Laura Aelenei.

