Tancurile lui Putin, protejate de „Sfânta Javelin” cu slujbe de sfințire, icoane și scrisoari de la copii

Armata rusă îşi pregăteşte cele mai avansate tancuri din dotare înainte de a le trimite pe front sfinţindu-le şi punând la bord scrisori de la copii, în speranţa că vor fi protejate în luptă. Tancurile T-90 M au fost fabricate la uzina Uralvagonzavod, din Nijni Taghil. Blindatele urmează să fie încărcate în trenuri şi transportate în Ucraina, transmite Adevărul.ro.

Conform informaţiilor publicate de ziaristul Dmitri Kolezev şi de presa rusă, înainte de a fi trimise la război, în tancuri au fost puse icoane şi scrisori de la copii. Totodată, tancurile au fost sfinţite de un preot.

„În etapa finală a pregătirii vehiculelor de luptă, în ele au fost incluse desene şi scrisori de la copiii constructorilor de tancuri şi icoane ortodoxe”, notează TASS.

Protopopul Ioan Bragin a fost cel care a sfinţit tancurile pentru a le proteja de „Sfânta Javelin”. Bragin a declarat că: „Binele trebuie să fie întotdeauna capabil să se apere. Şi, prin urmare, există o astfel de tradiţie de a sfinţi armele”.

Totodată, tancul T-90 M mai este numit şi „spărgătorul” lui Putin şi a fost prezentat prima oară în anul 2016. Aproximativ 100 de astfel de blindate sunt în prezent operaţionale în cadrul unor unităţi de elită ale armatei roşii, unele dintre ele fiind implicate în invazia din Ucraina.

Forțele de apărare ucrainene au reuşit să distrugă unul dintre cele mai moderne tancuri ruseşti.

Uralvagonzavod reports that it sent a train of T-90M tanks to the war. At the final stage of the preparation of combat vehicles, drawings and letters from the children of tank builders and Orthodox icons were enclosed in them. pic.twitter.com/Hmt7kYZaQn

