România, pregătită să-și împărtășească cu R. Moldova experiența de aderare la UE

România este pregătită să împărtășească cu Republica Moldova experiența acumulată în procesul de aderare la Uniunea Europeană, a declarat președinta Comisiei pentru afaceri europene din Senatul României, Rodica Cușnir.

Mesajul de suport a fost lansat în cadrul unei conferințe de presă la Chișinău, alături de Mirela Furtună, vicepreședintă a Comisiei pentru afaceri europene din Camera Deputaților României, și de președintele Comisiei parlamentare pentru integrare europeană din Moldova, Marcel Spatari.

Oficialii au avut și o ședință comună, unde au abordat sprijinul României pentru procesul de aderare și despre transferul de expertiză în domenii precum armonizarea legislației, protecția mediului, serviciile financiare, reglementarea spațiului informațional și absorbția fondurilor europene.

Marcel Spatari a subliniat că relațiile parlamentare dintre Chișinău și București sunt strânse și că întâlnirile dintre comisiile de profil sunt frecvente, menite să sprijine implementarea programului național de aderare.

În același timp, Mirela Furtună a reiterat că România rămâne principalul susținător al Chișinăului la nivel european și va sprijini deschiderea cât mai rapidă a negocierilor pe cele șase clustere de aderare. Oficiala a menționat că obiectivul de integrare europeană până în 2028 este ambițios, dar realist.