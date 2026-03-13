Armata Națională trimite echipe de intervenție pentru gestionarea crizei de pe Nistru

Armata Națională va interveni în sprijinul autorităților pentru gestionarea situației create de poluarea râului Nistru, în special în nordul Republicii Moldova, în localitățile care sunt alimentate cu apă din acest râu.

Ministerul Apărării anunță că militarii vor participa, alături de celelalte instituții ale statului, la acțiunile de sprijin pentru Autoritățile Publice Centrale și Locale din nordul țării. Intervenția va include mobilizarea militarilor, a echipamentelor și a unităților de tehnică.

Forțele și mijloacele Armatei Naționale destinate pentru situații excepționale sunt pregătite să vină în ajutorul angajaților din Ministerul Mediului și al autorităților locale, inclusiv prin detașarea echipelor de intervenție.

În acest context, militarii Armatei Naționale vor organiza o tabără în localitatea Cureșnița, raionul Soroca, pentru a sprijini gestionarea crizei provocate de poluarea apei din râul Nistru.

Alerta privind poluarea râului a fost declanșată pe 10 martie, după ce în zona localităților Naslavcea și Otaci, din raionul Ocnița, au fost observate pete uleioase pe suprafața apei.

Datele preliminare indică faptul că aproximativ 1,5 tone de produse petroliere ar fi ajuns în Nistru după un atac cu drone asupra hidrocentralei de la Novodnestrovsk, din Ucraina. În urma incidentului, autoritățile au decis, într-o primă etapă, suspendarea temporară a alimentării cu apă în mai multe localități din nordul țării.

Autoritățile continuă intervențiile pentru limitarea răspândirii poluantului și monitorizează evoluția situației pe cursul râului Nistru.