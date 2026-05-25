Țările de Jos susțin deschiderea clusterelor de negociere pentru aderarea Moldovei la UE

Țările de Jos susțin deschiderea clusterelor de capitole de negociere pentru aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Declarația a fost făcută de ambasadorul Regatului Țărilor de Jos la Chișinău, Fred Duijn, într-un interviu acordat IPN, în care diplomatul a vorbit despre reformele necesare pentru integrarea europeană, cooperarea bilaterală, securitatea regională și potențialul economic al Republicii Moldova.

Ambasadorul a amintit de vizita efectuată recent de președinta Maia Sandu în Țările de Jos, unde aceasta s-a întâlnit cu noul premier olandez, Rob Jetten, precum și cu oficiali din domeniul afacerilor externe și al apărării.

„Țările de Jos sunt pregătite să susțină și deschiderea oficială a clusterelor atât de importante pentru avansarea procesului de aderare”, a declarat Fred Duijn pentru IPN.

Diplomatul a subliniat că una dintre principalele provocări pentru Republica Moldova este implementarea reformelor deja asumate. Potrivit acestuia, fondurile europene disponibile prin Planul de Creștere al Uniunii Europene trebuie gestionate eficient, iar autoritățile au nevoie de specialiști capabili să administreze proiectele și să asigure rezultate concrete.

„Reformele pot exista pe hârtie, însă pentru aderarea la Uniunea Europeană este important ca ele să funcționeze în practică și ca Moldova să demonstreze acest lucru”, a afirmat ambasadorul.

În ceea ce privește reforma justiției și combaterea corupției, Fred Duijn consideră că Republica Moldova a demonstrat voință internă pentru schimbare încă înainte de obținerea statutului de țară candidată la UE.

„Ceea ce observă oamenii este că inițiativa acestor reforme a venit din interiorul societății moldovenești”, a spus diplomatul, adăugând că procesul necesită timp și trebuie realizat cu atenție, inclusiv prin respectarea recomandărilor Comisiei de la Veneția.

Ambasadorul a remarcat că unele condamnări pronunțate în dosare de corupție reprezintă un semnal că sistemul începe să producă rezultate.

Un alt subiect abordat în interviu a vizat securitatea cibernetică și amenințările generate de războiul din Ucraina și de campaniile de dezinformare. Fred Duijn a menționat că Țările de Jos au cooperat cu Republica Moldova pentru protejarea infrastructurii electorale împotriva atacurilor cibernetice.

Potrivit diplomatului, înaintea alegerilor și în ziua scrutinului au existat atacuri cibernetice masive asupra sistemelor Consiliului Electoral, însă acestea au fost respinse cu ajutorul partenerilor internaționali.

„Aceste atacuri au fost un indiciu clar că democrația Moldovei era sub amenințare. Totuși, Moldova a rezistat”, a declarat ambasadorul.

Fred Duijn a evidențiat și importanța presei independente în consolidarea rezilienței societății moldovenești, inclusiv a instituțiilor media în limba rusă.

„Rolul jurnaliștilor este să dezvăluie adevărul și să contribuie la o societate transparentă”, a afirmat diplomatul, referindu-se și la investigațiile jurnalistice privind rețeaua lui Ilan Șor.

În cadrul interviului, ambasadorul a vorbit și despre cooperarea economică moldo-olandeză, despre care spune că s-a intensificat în ultimii ani. Printre domeniile cu cel mai mare potențial pentru investiții și expertiză olandeză, Fred Duijn a enumerat sectorul digital, agricultura, logistica și construcțiile.

Diplomatul a acordat o atenție specială horticulturii și dezvoltării serelor moderne în Republica Moldova. El a menționat că există discuții privind lansarea unui proiect-pilot care ar putea utiliza energie geotermală pentru eficiență energetică.

„Moldova are deja un ecosistem foarte activ în domeniul horticulturii. Vedem aici mult spațiu pentru cooperarea moldo-olandeză”, a spus ambasadorul.

Potrivit acestuia, aproximativ 20 de companii moldovenești urmează să participe în luna iunie la evenimente economice organizate în Țările de Jos, inclusiv la expoziția GreenTech de la Amsterdam și la întâlniri de afaceri la Maastricht.

Fred Duijn a vorbit și despre programele lansate de ambasadă pentru susținerea tinerilor din Republica Moldova, inclusiv Tulip Youth Academy și Tulip Business Incubator, destinate dezvoltării leadershipului civic și antreprenoriatului.

„Îmi place ceea ce văd la moldoveni: tineri care vor să schimbe lucrurile și care cred în Moldova”, a declarat diplomatul.

La finalul interviului, ambasadorul a spus că aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană ar putea oferi cetățenilor un spațiu al frontierelor deschise și al oportunităților economice.

„Consider că prin aderarea la Uniunea Europeană, Moldova și moldovenii se vor regăsi pe deplin acasă, într-un spațiu unde oamenii pot circula, călători și face comerț liber în regiune”, a conchis Fred Duijn.