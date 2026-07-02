Tată și fiu, înșelați cu peste un milion de lei. Un curier din Râbnița, reținut

Un curier de 44 de ani din Râbnița a fost reținut în flagrant, fiind suspectat că ar fi fost implicat într-o schemă de escrocherie prin care doi bărbați, tată și fiu, au fost prejudiciați cu peste un milion de lei.

Potrivit oamenilor legii, suspecții ar fi indus victimele în eroare, pretinzând că pe numele acestora au fost contractate credite frauduloase.

Sub acest pretext, tatăl și fiul ar fi fost convinși să ia împrumuturi și să transmită banii unui curier.

Bărbatul de 44 de ani, originar din Râbnița, a fost reținut în flagrant în timp ce ridica a doua tranșă de bani.

Ulterior, acesta a fost plasat în arest pentru 30 de zile.

Dacă va fi găsit vinovat, suspectul riscă până la zece ani de închisoare.

Investigațiile pe acest caz continuă.