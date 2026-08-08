Taxa pe colete: Ioniță are o soluție prin care Guvernul poate încasa miliarde de lei

Taxarea coletelor comandate de peste hotare riscă să se transforme într-un coșmar birocratic pentru sute de mii de moldoveni dacă Guvernul nu schimbă radical modul în care vor fi încasate noile taxe.

Economistul Veaceslav Ioniță spune că problema nu este TVA-ul de 20% sau taxa fixă de 12 lei pe colet, ci faptul că actualul mecanism de vămuire nu poate face față milioanelor de expedieri care intră anual în Republica Moldova.

„Prin 2015 nu știam ce este comerțul online. În primii ani veneau în țară vreo 40 de mii de colete, era o economie neobservată. Acum a devenit o soluție pentru oameni”, a declarat economistul.

Potrivit acestuia, anul trecut în Republica Moldova au ajuns aproximativ 12 milioane de colete, iar în acest an numărul lor ar putea crește la 13-15 milioane. Totodată, valoarea cumpărăturilor online a urcat de la circa 14 miliarde de lei anul trecut la aproximativ 17 miliarde de lei în acest an.Ioniță estimează că statul ar putea încasa aproximativ 3 miliarde de lei din taxarea acestor cumpărături, însă avertizează că totul depinde de modul în care vor fi colectați banii.

„La colete, cea mai mare problemă nu este suma, ci modul de administrare. Oaia, dacă atent o tunzi, o tunzi, îi dai drumul și la anul iar o tunzi. Așa-i și cu oamenii. Dar dacă îi jupoi blana, ea țipă”, a spus economistul.

Acesta susține că actualul sistem este atât de complicat încât nici măcar persoanele familiarizate cu procedurile nu reușesc să-l parcurgă ușor.

„Am semnătură electronică, am aplicații în telefon și calculator, am contul meu, cunosc codurile vamale și, când am vrut să devamez un bun, mi-a luat trei zile”, a relatat Ioniță.

Soluția propusă de economist este ca operatorii poștali și firmele de curierat să devină agenți fiscali ai statului și să încaseze automat taxele în momentul plății comenzii. În schimb, aceștia ar urma să fie remunerați din taxa fixă de 12 lei aplicată fiecărui colet.

„Dacă totul va fi făcut inteligent, automat, Guvernul are șansa să colecteze 3 miliarde de lei de la oameni fără ca aceștia să observe. Au jumătate de an la dispoziție. Dacă oamenii vor trebui să meargă undeva, să scoată banul din buzunar, îi scoți din minți. Luați banul automat și va fi șansa cea mai mare”, a declarat Veaceslav Ioniță.