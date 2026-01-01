Taxe, salarii și indemnizații: Lista modificărilor care intră în vigoare de astăzi

Noul an 2026 vine cu mai multe schimbări pentru cetățenii Republicii Moldova.

1. Indemnizația unică la nașterea copilului va crește cu 500 de lei și va constitui 21.886 de lei.

2. Începând cu 1 ianuarie 2026, doar studenții care au media academică mai mare de 6,5 vor beneficia de bursă.

3. Salariul minim pe economie va crește de la 5.500 de lei la 6.300 de lei. Salariații din unitățile bugetare care au un salariu mai mic decât 6.300 de lei, vor beneficia de plăți compensatorii care să acopere diferența.

4. Salariul mediu lunar pe economie crește cu 1.300 de lei și va constitui 17.400 de lei.

5. Cel mai ieftin pachet de țigări se scumpește cu 4 lei și ajunge la suma de 46,59 lei.

6. Ora de muncă în Republica Moldova va fi remunerată cu cel puțin 37,28 lei.

7. Antreprenorii vor beneficia de aplicarea cotei zero la impozitul pe venit pentru profitul nedistribuit al companiilor cu cifra de afaceri de până la 100 de milioane de lei și cu până la 249 de angajați.

8. Pacienții cu diabet zaharat, hipertensiune arterială și risc de tromboză vor avea acces la medicamente noi compensate.

9. Începând cu 1 ianuarie 2026, cetățenii Republicii Moldova vor putea folosi serviciile de telefonie mobilă în Uniunea Europeană fără costuri suplimentare.

10. Începând cu 1 ianuarie 2026, în Republica Moldova va fi introdus un nou document. Este vorba despre „cartea de rezidență”, care va fi eliberată străinilor cu drept de ședere, apatrizilor, refugiaților și persoanelor cu protecție umanitară.

11. Începând cu 1 ianuarie 2026, autoritățile Republicii Moldova vor emite pașapoarte și documente de călătorie modernizate, fiind dotate cu elemente biometrice avansate și coduri de identificare unificate.

12. A fost stabilită marja maximă de până la 3 % anual pentru creditele garantate de stat în cadrul Programului de stat „Prima casă”, care se va aplica contractelor încheiate începând cu 1 ianuarie 2026.

13. Angajații vor avea un nou drept la locul de muncă. După ce trec de perioada de probă și lucrează cel puțin șase luni la același angajator, aceștia pot cere condiții de muncă mai clare și mai stabile, cum ar fi un program previzibil sau un contract pe durată nedeterminată. Angajatorul este obligat să le ofere un răspuns în maximum 30 de zile. Dacă refuză, salariatul poate depune o nouă cerere de îmbunătățire a condițiilor de muncă abia peste alte șase luni.

14. Vor crește taxele pentru persoane fizice: impozitul pe dividende și criptomonede vor ajunge la de la 10 % la 16 %, iar câștigurile bursiere la 3-6 %.

15. Din 2026, proprietarii de mașini electrice vor plăti o taxă fixă anuală de 40 de lei, indiferent de model sau putere. În 2025 impozitul a fost zero lei.

16. Începând cu 1 ianuarie 2026, moldovenii care aleg să revină cu traiul în țară din diasporă vor putea introduce în țară obiecte de uz personal fără plata drepturilor de import, în limita celor indicate în cererea depusă la Serviciul Vamal. Modificările prevăd extinderea criteriilor de eligibilitate pentru autovehicule: plafonul de vârstă va crește de la nouă la 10 ani, valoarea automobilului de la 400.000 de lei la 550.000 de lei, iar capacitatea cilindrică de la 2.500 cm³ la 3.000 cm³. Persoana va semna o declarație pe proprie răspundere prin care își va asuma obligația de a rămâne în țară timp de trei ani, în calitate de rezident.