Tensiuni între Italia și Rusia, după postarea Mariei Zaharova despre prăbușirea turnului din Roma în care a murit muncitorul român Octav Stroici

Italia l-a convocat marți pe ambasadorul adjunct al Rusiei pentru a protesta împotriva comentariilor catalogate drept „vulgare” ale purtătoarei de cuvânt a Ministerului de Externe de la Moscova, Maria Zaharova, care a legat prăbușirea unui turn medival din centrul Romei de sprijinul militar acordat Ucrainei de către autoritățile italiene, informează Reuters.

Octav Stroici, un muncitor român în vârstă de 66 de ani, lucra la un proiect finanțat de UE pentru restaurarea turnului Torre dei Conti, fosta reședință a unei familii nobile papale situată în apropierea Colosseumului din Roma, când clădirea s-a prăbușit parțial de două ori. El a fost în cele din urmă scos dintre dărâmături, după 11 ore, dar a suferit un stop cardiac și a murit la spital. Procurorii au deschis o anchetă pentru posibilă ucidere din culpă.

În timp ce operațiunea de salvare era încă în desfășurare, Zaharova a scris pe canalul său de Telegram că, atâta timp cât guvernul italian „risipește banii contribuabililor” pentru a sprijini Ucraina, economia locală și turnurile sale vor continua să se prăbușească.

Șeful diplomației italiene, Antonio Tajani, a denunțat postarea Mariei Zaharova ca fiind „tulburătoare” și „inacceptabilă”, adăugând: „Italia nu își va modifica poziția de politică externă sau principiile sale ca răspuns la atacuri verbale nesăbuite”.

Într-o declarație postată ulterior pe Facebook, Ambasada Rusiei la Roma și-a exprimat condoleanțele pentru moartea muncitorului român Octav Stroici.

Declarația a menționat că Moscova și-a exprimat îngrijorarea față de Italia cu privire la ceea ce a numit o „campanie agresivă și deplorabilă împotriva Rusiei” în mass-media italiană, declanșată de comentariile anterioare ale Mariei Zaharova.

Italia a susținut ferm Ucraina încă de la invazia rusă declanșată pe scară largă în 2022, furnizând echipament militar, instruire și ajutor umanitar în cadrul eforturilor mai ample ale NATO și UE.

Cu toate acestea, opinia publică din Italia este mai divizată. În timp ce majoritatea se opune invaziei ruse și susține acordarea ajutorului umanitar, sondajele arată că mulți italieni sunt reticenți în ceea ce privește trimiterea de arme sau intensificarea implicării militare, notează Reuters.