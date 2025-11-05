Crește numărul banilor falși în Moldova: bancnota de 100 de lei, ținta preferată a falsificatorilor

În Republica Moldova, fenomenul banilor falși ia amploare. În ultimul an, numărul cazurilor de falsificare a bancnotelor a crescut cu 23% față de anul precedent, semnalând o tendință îngrijorătoare pentru economie și siguranța financiară. Cele mai vizate sunt bancnotele de 100 de lei, ușor de plasat în tranzacții mici și frecvente. Specialiștii criminaliști spun că falsificatorii folosesc tehnici tot mai sofisticate, inclusiv transformarea bancnotelor de 10 lei în unele de 100 prin procedee chimice ingenioase.

Pentru depistarea banilor contrafăcuți, toate bancnotele suspecte ajung în laboratorul Centrului de Științe Criminalistice și Expertize, unde sunt analizate cu echipamente moderne. Aici, experții folosesc stereomicroscoape capabile să detecteze cele mai fine imperfecțiuni: tipărire neuniformă, cerneală diferită sau lipsa elementelor de securitate. Doar câteva secunde pot face diferența între o bancnotă autentică și una falsă.

După verificare, bancnotele contrafăcute sunt distruse sau păstrate ca probe pentru anchete. Criminaliștii avertizează că falsurile sunt din ce în ce mai bine realizate și pot păcăli chiar și comercianți experimentați, mai ales în zonele rurale. Poliția recomandă populației să verifice cu atenție textura, inscripțiile în relief și elementele de protecție la lumină, mai ales atunci când primesc bani în numerar.

Autoritățile subliniază că încercarea de a pune în circulație o bancnotă falsă, chiar și neintenționat, constituie infracțiune gravă. Legea prevede pedepse de până la 10 ani de închisoare pentru fabricarea sau utilizarea banilor contrafăcuți.

Într-o economie deja afectată de inflație și lipsa încrederii în sistemul bancar, creșterea numărului de bancnote false este un semnal de alarmă. Experții cer mai multă informare publică și instruirea comercianților pentru a preveni circulația banilor falși înainte ca aceștia să ajungă în portofelele oamenilor.