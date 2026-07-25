Tiraspolul critică programul pentru reintegrare. Chiveri: O reacție previzibilă

Vicepremierul pentru Reintegrare, Valeriu Chiveri, susține că reacția critică a Tiraspolului la programul de guvernare al premierului Vasile Tofan era una previzibilă și nu va schimba direcția autorităților de la Chișinău în procesul de reintegrare a R. Moldova.

Potrivit oficialului, noul program doar dezvoltă și explică mai detaliat obiectivele urmărite de Guvern, fără a modifica politica promovată până acum.

Întrebat de jurnaliști dacă declarațiile administrației de la Tiraspol ar putea afecta procesul de negocieri dintre cele două maluri ale Nistrului, Chiveri a răspuns că programul Guvernului Tofan nu aduce o schimbare de viziune, ci prezintă într-o formă mai amplă prioritățile Chișinăului în domeniul reintegrării.

„Programul de guvernare a prezentat într-un fel mai extins viziunea noastră pentru reintegrare. Nu a schimbat nimic din ceea ce am făcut noi pe perioada celor opt luni ale Guvernului anterior. Nu ne-am așteptat la o altă reacție, dar vom continua să promovăm și să avansăm acest proces de reintegrare în baza priorităților care sunt menționate acolo: pace și stabilitate, respectarea drepturilor omului și extinderea cadrului și normelor legale pe întreg teritoriul țării”, a declarat vicepremierul.

Potrivit lui Chiveri, unul dintre elementele noi incluse în programul de guvernare este Fondul de Convergență, un mecanism pe care Executivul intenționează să îl implementeze în perioada următoare.

„Un element foarte important care a apărut în acest program este Fondul de Convergență, pe care îl vom implementa prin toate metodele posibile. Va fi nevoie de o hotărâre de Guvern, care va fi aprobată în timpul apropiat”, a spus oficialul.

Vicepremierul a remarcat că Executivul își va continua agenda privind reintegrarea.

„Nu am așteptat o altă reacție. Ne bucurăm că cei de la Tiraspol urmăresc cu atenție documentele strategice care sunt aprobate în cadrul procesului de guvernare, iar o parte componentă este și procesul de reintegrare”, a adăugat Chiveri.

Reacția vicepremierului vine după ce pretinsul Minister de Externe de la Tiraspol a criticat capitolul privind reintegrarea din programul Guvernului Tofan. Administrația nerecunoscută a calificat abordarea Chișinăului drept una „distructivă”, a contestat crearea Fondului de Convergență, acuzând autoritățile constituționale că încearcă să impună unilateral cadrul juridic și administrativ al Republicii Moldova regiunii transnistrene.