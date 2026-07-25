Fostul director al MoldATSA, Dumitru Vangheli, ar fi părăsit R. Moldova la sfârșitul lunii iunie, cu doar două zile înainte de primele percheziții ale CNA

Fostul director al Moldatsa, Dumitru Vangheli, vizat în scandalul de corupție de la întrerpindere unde există mai multe suspiciuni de gestionare defectuoasă a fondurilor publice, ar fi părăsit Republica Moldova la sfârșitul lunii iunie, cu două zile înainte de perchezițiile Centrului Național Anticorupție la companie.

Dumitru Vangheli a ieșit din R. Moldova în 28 iunie, printr-un punct de trecere a frontierei cu România, fiind pasager într-un automobil condus de un cetățean român, transmite IPN cu referire la surse din cadrul Poliției de Frontieră. A doua zi, șoferul ar fi revenit singur în Republica Moldova. Sursele susțin că automobilul folosit la traversarea frontierei nu aparținea nici lui Vangheli, nici șoferului, ci unei terțe persoane.

La o zi după plecare, pe 29 iunie, și-au anunțat demisia directorul Agenției Proprietății Publice, Roman Cojuhari, și deputatul PAS Radu Marian, care a renunțat la funcția de președinte al Comisiei parlamentare economie, buget și finanțe. Radu Marian a fost cel care l-a recomandat pe Dumitru Vangheli pentru funcția de director al Moldatsa.

Pe 30 iunie, ofițerii Centrului Național Anticorupție, sub conducerea procesuală a Procuraturii Anticorupție, au efectuat percheziții la sediul Moldatsa într-un dosar penal privind un presupus abuz de serviciu în circumstanțe agravante.

Ulterior, președinta Maia Sandu a cerut Serviciului Fiscal de Stat, CNA și altor instituții competente să verifice „cu rigurozitate” legalitatea acțiunilor de la Moldatsa și din alte întreprinderi de stat, indiferent de partid, rudenie sau alte legături. Șefa statului a declarat că nu a cunoscut despre eventualele abuzuri.

Scandalul Moldatsa a izbucnit pe 18 iunie, după o investigație jurnalistică potrivit căreia Dumitru Vangheli ar fi inclus în dosarul de concurs pentru funcția de director, în 2025, informații false despre o presupusă licență de pilot obținută în Canada și o experiență de doi ani la compania Air Canada. Informațiile au fost ulterior infirmate de operatorul aerian, iar Vangheli a fost demis din funcție.

Două zile mai târziu, a devenit public faptul că purtătoarea de cuvânt a instituției, Anastasia Taburceanu, verișoara președintei Maia Sandu, era angajată la Moldatsa, cu venituri de peste 100 de mii de lei pe lună. Aceasta și-a prezentat demisia pe 23 iunie.