VIDEO | Șase morți și zeci de răniți după un atac ucrainean asupra unei uzine militare din regiunea Kirov

Șase persoane au fost ucise, iar alte 26 au fost rănite în urma unui atac cu rachetă lansat de Ucraina asupra unei întreprinderi din orașul Kirov, în Federația Rusă, a anunțat guvernatorul regiunii, Aleksandr Sokolov.

Potrivit oficialului rus, toate persoanele rănite primesc îngrijiri medicale, unele fiind spitalizate, iar altele tratate în regim ambulatoriu.

„Toți răniții beneficiază de asistență medicală – de la spitalizare până la tratament ambulatoriu”, a transmis Sokolov.

Canalul independent Astra a relatat că ținta atacului a fost uzina „AVITEK” din Kirov, o întreprindere din industria de apărare care, potrivit bazei de date War & Sanctions, produce rachete antiaeriene ghidate de tip sol-aer și alte componente militare. Canalul Exilenova+ susține că atacul a fost efectuat cu o rachetă de tip „Flamingo”.

Ulterior, președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a confirmat oficial atacul.

Today, Ukraine's Defense Forces struck one of the key military enterprises in Russia's Kirov. It supplies components for the occupier's aircraft and missile systems, which are used, in particular, in the massive attacks against our cities and communities. I thank our warriors for… pic.twitter.com/bKYnCjRl3B — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 24, 2026

„Forțele de Apărare ale Ucrainei au lovit astăzi una dintre importantele întreprinderi militare din Kirov. Aceasta furnizează componente pentru tehnica de aviație și rachetele ocupanților, utilizate inclusiv în atacurile masive asupra orașelor și comunităților noastre. Le mulțumesc militarilor pentru precizie. Acesta este un răspuns pe deplin justificat”, a declarat Zelenski.

Liderul ucrainean a adăugat că forțele Kievului au lovit și un obiectiv petrolier aflat la aproape 1.350 de kilometri distanță, precum și alte ținte, afirmând că operațiunile împotriva infrastructurii logistice ruse continuă.

„Operațiunea împotriva logisticii ruse, care asigură armata ocupantă cu componente pentru drone, echipamente de navigație și alte materiale, continuă”, a spus Zelenski.