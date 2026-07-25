Sondaj: 70% dintre moldoveni sunt nemulțumiți de viața de acum. Ce speranțe au

Doar trei din zece moldoveni spun că sunt mulțumiți de felul în care trăiesc în prezent. În același timp, mulți speră că în următorul an situația lor se va îmbunătăți, arată datele celui mai recent sondaj realizat de IMAS.

Potrivit sondajului, doar 30% dintre moldoveni se declară mulțumiți de felul în care trăiesc în prezent. Dintre aceștia, 27% spun că sunt „destul de mulțumiți”, iar 3% – „foarte mulțumiți”.

În același timp, 44% afirmă că sunt nemulțumiți de nivelul actual de trai, dintre care 26% sunt „nu prea mulțumiți”, iar 18% – „deloc mulțumiți”. Alți 25% spun că nu sunt nici mulțumiți, nici nemulțumiți.

Cu toate acestea, mulți respondenți privesc cu optimism spre viitor. Aproape trei din zece (29%) cred că peste un an vor trăi mai bine, dintre care 27% spun că vor trăi „mai bine”, iar 2% – „mult mai bine”. Totodată, 30% consideră că situația lor va rămâne aproximativ aceeași, în timp ce 29% se așteaptă ca nivelul lor de trai să se înrăutățească. Alți 12% nu au oferit un răspuns.

Sondajul IMAS a fost realizat în perioada 10–20 iunie 2026, pe un eșantion de 1015 respondenți. Marja maximă de eroare este de ±3,1%.